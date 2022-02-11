Днепровский горсовет и ООО "Адитивные и Композитные" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках создания индустриального парка "Innovation forpost"

Глеб Иванов
Днепр
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Днепровский горсовет и ООО 'Адитивные и Композитные' подписали меморандум о сотрудничестве в рамках создания индустриального парка 'Innovation forpost'

11 февраля Днепровский городской совет и ООО "Адитивные и Композитные" подписали меморандум о обретении последним статуса участника индустриального парка "Innovation forpost".

"Коммунальное предприятие "Агентство развития Днепра" сегодня подписывает меморандум о сотрудничестве с одним из потенциальных партнеров по созданию индустриального парка "Innovation forpost". Речь идет об инновационном производстве, связанном с космическими технологиями. Для Днепра важно, чтобы резиденты "Innovation forpost"" были предприятиями, связанными с нашим городом и космическими технологиями. Сегодняшний меморандум – это первый шаг к масштабной работе", - отметил заместитель городского головы Днепра Владимир Миллер.

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Заместитель городского головы Днепра Владимир Миллер

Как отметил директор КП "Агентство развития Днепра" Александр Капли, аэрокосмический кластер является одним из основных промышленных кластеров в Стратегии развития города "Днепр 2030".

"Мы рады, что одним из первых партнеров парка является компания, которая развивает технологии, связанные с космосом. Сейчас мы активно ведем работу по привлечению потенциальных инвесторов в крупный инфраструктурный проект – индустриального парка "Innovation forpost". Индустриальный парк в Днепре постепенно развивается : сейчас уже завершена стадия проектных работ, и в этом году мы начинаем первую очередь строительства инженерно-транспортной инфраструктуры: новой подъездной дороги, систем водоснабжения/водоотвода и строительства мощной электростанции на 20 МВт для обеспечения потребностей резидентов парка", - говорит Александр Капли.

Директор КП "Агентство развития Днепра" Александр Капли

Планируется, что на базе индустриального парка будут созданы предприятия по производству компонентов на базе аддитивных технологий с использованием композиционных материалов. Использование таких компонентов уже учитывается при создании ракет-носителей легкого и среднего класса и ракетных двигателей для таких ракет-носителей. По предварительным расчетам, новые производственные мощности этого направления дадут около 700 новых рабочих мест в нашем городе.

"В Днепре размещены основные разработчики и производители аэрокосмической промышленности нашего государства. Так что создание на базе индустриального парка предприятий по изготовлению компонентов, которые могут быть использованы при создании ракетно-космической техники, будут способствовать развитию космической отрасли и превращению Днепра в инновационный центр Украины", - отметил соучредитель компании ООО "Адитивные и Композитные" Александр Бондарчук.

Соучредитель компании ООО "Адитивные и Композитные" Александр Бондарчук

В свою очередь директор компании ООО "Адитивные и Композитные" Олег Пашковский добавил: "Это будет высокотехнологичное и перспективное производство в аэрокосмической сфере. Этим мы надеемся поддержать статус нашего города как аэрокосмической столицы. Мы очень рады начать сотрудничество с Днепровским горсоветом и, в частности, "Агентством" развития Днепра".

Директор компании ООО "Адитивные и Композитные" Олег Пашковский

Городские власти призывают предприятия приобщаться к развитию индустриального парка "Innovation forpost" и развитию инновационных технологий.

Справка. Индустриальный парк "Innovation forpost" в г. Днепр – это 49,5114 га земель промышленного назначения, расположенных в черте города (Слобожанский проспект) в 4,6 км от центра и разделены на 35 отдельных участков различной конфигурации и размера под индивидуальные производственные нужды участников парка.

На территории индустриального парка Innovation forpost запланировано строительство регионального многофункционального выставочного центра, бизнес-инкубатора, зоны производств, общественной застройки.

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