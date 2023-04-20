Днепровские 'Слуги народа' выступают против Кабмина и 'валят' третий этап медреформы

В горсовете Днепра немногочисленные "Слуги народа" фактически выступили против инициативы Правительства Украины о проведении третьего этапа медицинской реформы -- создании так называемых кластерных больниц. Депутаты от президентской партии на сессии горсовета сначала попросили вынести эти вопросы на отдельное голосование, а потом – воздержались.

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Почему важная инициатива Кабинета министров вызвала резкое противодействие со стороны "Слуг народа" в горсовете Днепра -- загадка. Мэр Днепра Борис Филатов 5 раз просил пояснить свою позицию по этому вопросу депутата от "СН" Сергея Рыженко, который руководит крупнейшей областной больницей, однако внятного ответа так и не услышал.

"Если вы - партия, которая представляет интересы "партии власти" в городском совете Днепра, то вам должно быть известно, что эти вопросы мы выносим на сессию потому, что это -- государственная политика -- создание кластерных больниц.... Министр Ляшко на днях разъяснял суть этой реформы, у нее есть плюсы и минусы. Но это -- государственная политика! Если вы представляете в горсовете государственную власть, то вам необходимо поддерживать эту власть!" -- обратился к "слугам" мэр Днепра Борис Филатов, который проводил заседание сессии горсовета.

Новация о создании "кластерных больниц", по замыслу Кабинета Министров и профильного Министерства здравоохранения, должна усилить возможности лечебных учреждений, сделать более оптимальной систему управления, рационально распределять закупки и поставки оборудования между больницами и т.п. В результате -- обеспечить доступную, качественную и бесплатную медицинскую помощь для украинцев.

Реализовать инициативу Правительства о создании кластерных больниц в регионах должны местные органы власти. Конкретно в Днепре в состав войдут узкопрофильные лечебные учреждения: роддом №1, больница №8 (профиль -- офтальмология, ЛОР-помощь), а также 21-я (инфекционная) больница. При этом в рамках правительственной реформы медицинский персонал сохраняется, но сокращается количество административного аппарата.

Кстати, наряду с преимуществами ("пряниками") Правительство предусмотрело и "кнут". Если местные органы власти не поторопятся с созданием кластерных больниц, то уже очень скоро Кабмин переложит финансирование таких лечебных заведений непосредственно на местные власти (сейчас они платят за значительную, но только часть расходов локальных медучреждений).

Несмотря на необъяснимое противодействие "слуг", важное решение было принято конструктивным большинством городского совета Днепра. А само поведение депутатов от президентской фракции, очевидно, давно требует оценки как избирателей Днепра, так и партийного руководства, которые неосторожно доверили этим странным и безответственным людям места в городском совете. Ведь это -- далеко не первый раз, когда "слуги" в горсовете Днепра идут не только против линии своей же партии и главы государства Владимира Зеленского, а и против интересов территориальной громады.