'Днепроводоканал' модернизирует насосно-фильтровальную станцию: стабильность водоснабжения для горожан усиливается

Коммунальное предприятие "Днепроводоканал" продолжает системную модернизацию оборудования и обновление объектов водоснабжения. Один из таких – насосно-фильтровальная станция, которая обеспечивает питьевой водой более 30% населения города.

Для повышения эффективности и надежности работы объекта сейчас продолжается реконструкция напорных трубопроводов. В рамках модернизации устанавливается новый помповый агрегат мощностью 160 кВт и производительностью 850 м³/ч, оборудованный частотным преобразователем. Благодаря этому система будет работать в автоматическом режиме и сможет поддерживать стабильное давление даже в часы пиковых нагрузок. Это позволит уменьшить потребление электроэнергии, оптимизировать работу насосов и минимизировать эксплуатационные расходы.

По словам главного энергетика КП "Днепрводоканал" Николая Волошановского, модернизация обеспечит не только более стабильную и качественную подачу воды, но и снизит нагрузку на оборудование, что положительно повлияет на долговечность системы и экологические показатели предприятия.

"Мы совершенствуем критическую инфраструктуру города в соответствии с современными технологическими стандартами. Новое оборудование позволит работать экономнее, эффективнее и гибче реагировать на потребление воды. Для нас самое главное — чтобы жители имели доступ к чистой и безопасной воде в любое время", — отметил Николай Волошановский. Он 11 декабря дежурит по городу.

Важная составляющая работы станции – лабораторный контроль. Воду постоянно проверяют на соответствие нормам ДСанПиН 2.2.4-171-10. Для безопасности объекта на случай экстренных отключений света установлены два мощных дизельных генератора для резервного питания.

Следующая локация проверки – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети в Соборном районе (бульвар Славы, 6). Информация об утечке поступила через Единую горячую линию городского совета. Специалисты "Днепроводоканала" оперативно определили место повреждения и начали замену аварийного участка трубопровода. Для выполнения работ временно прекращено водоснабжение по адресам: бульвар Славы, 2–8 и Набережная Победы, 130. Бригады работают непрерывно, привлечена спецтехника. Цель – как можно быстрее восстановить водоснабжение и минимизировать неудобства для жителей.

Актуальную информацию о ходе аварийных работ в городе и ориентировочное время восстановления подачи воды вы можете найти на официальном Telegram-канале предприятия: https://t.me/Dniprovodokanal_Dnipro.

"Зимний период всегда добавляет сложностей: низкие температуры увеличивают нагрузку на сети, количество обращений растет. Но наши аварийные службы работают круглосуточно, чтобы вода была в каждом доме. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное для комфорта горожан и стабильной работы системы", – подытожил Николай Волошановский.

Аварийные бригады водоканала ежедневно обрабатывают более 20 обращений. С начала года ликвидировано уже более 7,2 тысячи аварий.

Напоминаем, обращения по авариям на сетях водоснабжения и водоотведения круглосуточно принимают на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

056-732-12-12, 095-732-12-12, 096-732-12-12, 073-732-12-12.

Также заявки принимают онлайн:https://hotline.dniprorada.gov.ua/

Чат-бот: http://www.viber.com/dniprokc (Viber),https://t.me/dniptokc_bot (Telegram).