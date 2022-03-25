Днепропетровский завод бесплатно протезирует украинцев: в этом году восстановлено движение конечностей 188 пациентам

Днепропетровское протезно-ортопедическое предприятие восстанавливает полноценную жизнь украинцам. В течение этого года предприятие восстановило движение конечностей уже 188 пациентам. Об этом сообщается на сайте Днепропетровской областной военной администрации.

Как отметил на брифинге в ОВА директор Днепропетровского протезно-ортопедического предприятия Алексей Штанько, изготовление протезов и ортезов, консультации специалистов и последующая реабилитация в стационаре – бесплатные.

Всего с начала 2022 года восстановить движение конечностей удалось 188 пациентам, еще 452 получили ортопедическую обувь.

"Помогаем всем, кто к нам обращается. Детям и взрослым с инвалидностью, пострадавшим. Наши пациенты – жители Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской областей. Сочетаем 75-летний опыт с новыми технологиями. Современные комплектующие получаем из Германии, Австрии и других стран", – подчеркнул Штанько.

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На заводе занимаются изготовлением протезов рук и ног, а также ортезов, фиксирующих поврежденные конечности. Кроме того, доступны медицинские корсеты на грудной, поясничный и крестцовый отдел позвоночника.

"Крайне важно при потере конечности как можно скорее проконсультироваться по правильному заживлению культи и уходу. Чтобы она сформировалась без деформаций. Через 3-4 месяца можно будет установить протез. Есть специалисты, которые предоставляют консультации во время приема, а в случае необходимости – и онлайн", – рассказал Алексей Штанько.

Для консультаций по поводу изготовления протезов, ортезов и ортопедической обуви можно обращаться по телефонам: 091 340 18 51; 056 720 95 03; 050 450 72 13; 068 462 34 13.