Днепр заключил соглашение о взаимопонимании с одним из самых больших городов Норвегии

Накануне вечером во время приема в муниципалитете Драммена, являющегося одним из самых больших городов в Норвегии, мэры Борис Филатов и Хель Арне Хермансен подписали меморандум о взаимопонимании.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Мы пытаемся делать все, что можем для украинцев, и я надеюсь, что этому есть подтверждение. Важнейшим в этом визите является установление контактов для более прямых отношений между Днепром и Драмменом. Потому я пригласил представителей и политики, и бизнеса. Добро пожаловать!", – подчеркнул во время церемонии Хьель Арне Хермансен.

Он также подчеркнул, что единство между странами НАТО крепко, а солидарность с Украиной остается непоколебимой.

Как известно, Драммэн является важным морским портом и железнодорожным терминалом в своей стране. После начала полномасштабного вторжения России этот город стал первым в Норвегии, где подняли украинский флаг на старой ратуше. В настоящее время Драммен приютил около 1 тысячи украинцев.

Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что начатая дружба обоих городов будет частью не только настоящего, но и послевоенной истории Украины.

"Эта война, как и все остальные, обязательно закончится. И тогда перед Украиной откроются совсем другие перспективы. Новые цели – ключевой из которых станет экономический расцвет и партнерство с европейским сообществом", – отметил Филатов.

В Норвегии у городского головы Днепра будет ряд встреч – не только с местными чиновниками, но и со спасателями, которые заинтересованы узнать больше об опыте работы во время войны. Напомним также, что на прошлой неделе в Германии Филатов вместе с мэром Кельна Генриеттой Реккер также подписали бессрочное соглашение о партнерстве.