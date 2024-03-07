Днепр заказал для сил обороны сотню квадроциклов: первые 50 уже готовят к отправке на фронт

Днепр продолжает системно снабжать Силы обороны необходимой техникой и транспортными средствами. Город готовит к отправке на передовую партию квадроциклов. Сейчас транспортники, коммунальщики, а также отдельные специалисты Днепра приходят в порядок – собирают, укрепляют и красят в единый цвет.

"Буквально вчера приехали 50 квадроциклов, которые мы с вами, уважаемые днепряне, приобрели для нужд сил обороны. Еще 50 приедут через две недели", – сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Известие о прибытии этого транспорта для военных он назвал лучшим подарком на свой день рождения и призвал командиров бригад и батальонов оставлять заявки на получение квадроциклов.