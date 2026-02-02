Днепр заботится: как работают пункты несокрушимости

В Днепре продолжают проверять готовность коммунальных учреждений к работе в условиях возможных блэкаутов. Во время дежурства по городу начальник управления общего среднего образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Елена Яковенко проинспектировала пункты несокрушимости, функционирующие на базе городских гимназий.

Первой локацией проверки стала гимназия №143. Укрытие в гимназии способно вместить более 1200 человек, а сам пункт несокрушимости рассчитан на 500 посетителей одновременно. Директор заведения Наталья Лукина отмечает, что пункт стал настоящим центром поддержки для жителей микрорайона.

"Пункт несокрушимости полностью оборудован всем необходимым: люди могут попить чай, зарядить телефоны, отдохнуть и согреться во время блэкаутов. Мы создали детскую комнату, где дети играют, а мамы общаются. Также есть запасы воды, теплые одеяла, термосы. Когда был блэкаут, к нам приходило до 200 человек в сутки. Сейчас посещаемость зависит от графиков отключений – в среднем 25-30 человек. Жители очень довольны, особенно те, кто живет в домах с электроплитами. К тому же у нас работает Wi-Fi, поэтому люди всегда имеют доступ к интернету", – рассказала Наталья Лукина.

В гимназии № 88 также подготовили все необходимое на случай длительных отключений. Кроме стандартных удобств – воды, света и горячего чая – здесь обустроили отдельные места для людей с инвалидностью, зону для посетителей с домашними любимцами и удобный уголок для родителей с младенцами.

"В нашем пункте несокрушимости созданы все условия для комфорта горожан: есть запасы питьевой и технической воды, можно согреться, выпить горячего чая и подзарядить гаджеты. Количество людей зависит от продолжительности отключений в микрорайоне, но в среднем за сутки мы принимаем 10–12 человек. Местные жители приходят к нам уже как хорошие знакомые — они знают, что здесь всегда можно не только зарядить телефон, но и просто переждать воздушную тревогу в тепле и безопасности", – отметила директор гимназии № 88 Елена Мельникова.

Проверки пунктов несокрушимости в Днепре будут продолжаться и в дальнейшем, чтобы гарантировать жителям города надежную поддержку в случае чрезвычайных ситуаций. Всего в Днепре при учреждениях общего среднего образования действует 46 пунктов несокрушимости. Все они обустроены в соответствии с нормами Кабинета Министров и ГСЧС.

"Сегодня мы проверяли работу пунктов несокрушимости в двух учебных заведениях. Понятно, что в первую очередь обращали внимание на наличие шанцевого инструмента, запасов питьевой и технической воды, возможности подзарядить гаджеты и согреться. Пункты обустроены в соответствии с требованиями: жители могут подогреть воду или выпить горячего чая", – отметила Елена Яковенко.