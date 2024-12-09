Днепр выбрали флагманским муниципалитетом SUN4Ukraine, чтобы достичь климатической нейтральности

Днепр по результатам конкурса стал участником проекта "Устойчивая сеть климатически нейтральных городов Украины" (SUN4Ukraine) для получения экспертной поддержки в планировании восстановления в соответствии с целями климатической нейтральности.

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Эксперты SUN4Ukraine из ЕС и Украины будут работать вместе с днепровским муниципалитетом по достижению климатической нейтральности к 2050 году. В рамках упомянутого проекта Днепр будет иметь возможность разработать Планы климатической нейтральности с индивидуальным сопровождением; проходить программу повышения возможностей по климатически нейтральному планированию, привлечению граждан, улучшению моделей управления. А еще создать партнерство с #MissionCities для обмена опытом и ускорения прогресса.

SUN4Ukraine предоставит поддержку Днепру в установлении достижимых климатических целей, поисках финансирования для внедрения климатических мер и содействии структурированным диалогам на разных уровнях правления.

На следующем этапе Днепр будет сотрудничать с городами Миссии ЕС для городов, переходя от обмена знаниями к действиям. В рамках этих партнерств город сможет использовать те экспертные знания, которые отвечают его потребностям в повышении состоятельности. Наша община объединится в пару с подобным городом ЕС, сталкивающимся с похожими вызовами в достижении климатической нейтральности.

Справка. Устойчивая сеть климатически нейтральных городов (SUN4Ukraine) – это четырехлетняя инициатива, направленная на сопровождение украинских городов в достижении климатической нейтральности. Кроме Днепра, флагманскими общинами в SUN4Ukraine стали: Винницкая, Звягельская, Калушская, Киевская, Конотопская, Николаевская, Нововолынская, Первомайская, Харьковская, Черновицкая, Черниговская.