Днепр восстановил достаточное количество автобусов взамен уничтоженного ракетой РФ общественного транспорта, – Филатов

На днях Днепр получил пять больших автобусов из Кельна, Германия. Сейчас же город ждет еще два – уже от чешских партнеров.

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Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в эфире марафона на канале "ДНЕПРTV" 10 февраля.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что после того, как несколько месяцев назад ракета РФ уничтожила большое количество общественного транспорта, избежать коллапса и быстро возобновить автобусные перевозки удалось благодаря постоянным переговорам с партнерами и его личным контактам.

Город получил автобусы из Киева, Винницы, Ровенщины, а также приобретенные частными предпринимателями.

"Это почти 50 автобусов, они фактически перекроют потребность города в необходимом подвижном составе. Как мне докладывают подчиненные, частные перевозчики, в частности компании, испытывавшие проблемы из-за ракетного удара, они также восстанавливаются", – сказал мэр Днепра.