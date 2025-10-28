Днепр укрепляет энергетическую независимость водопроводных станций, чтобы жители были с водой

В Днепре продолжается работа над усилением надежности городских систем водоснабжения и водоотведения. Это важно особенно в условиях возможных критических ситуаций в энергосистеме. Городской голова Борис Филатов поручил коммунальному предприятию "Днепроводоканал" обеспечить бесперебойное снабжение водой жителей даже в случае отключений электроэнергии.

На балансе предприятия находятся девять водопроводных помповых станций в разных районах города.

Основная задача станции – поддерживать стабильное давление в водопроводных сетях города. Она принимает очищенную воду от насосно-фильтровальной станции и подает ее потребителям – в жилые дома, на объекты социальной инфраструктуры, фабрики и заводы.

Для улучшения условий труда персонала и эффективности работы недавно выполнили текущий ремонт помещений. Также объект оснастили генератором мощностью 250 кВт, который обеспечивает полное автономное питание станции в случае обесточивания.

"Водопроводная насосная станция обеспечена всем необходимым для стабильного и качественного водоснабжения потребителей. Качество питьевой воды соответствует всем нормативным требованиям. Для бесперебойной работы станции установлен мощный генератор, который является нашей "страховкой" на случай обесточивания. Это позволяет нам сделать так, чтобы днепряне несмотря на внешние обстоятельства оставались с водой", — подчеркнул главный инженер "Днепроводоканала" Юрий Рескаленко.

Предприятие также проводит постоянный мониторинг качества воды по микробиологическим и органолептическим показателям. Лабораторный контроль охватывает все этапы технологического процесса — от забора воды из реки Днепр до подачи в распределительную сеть. Результаты последних проверок подтвердили, что питьевая вода в Днепре соответствует всем требованиям.

Главный инженер также проверил работу аварийной бригады, которая ликвидировала утечку воды в Новокодакском районе. Заявка поступила через единую горячую линию городского совета. После обследования специалисты обнаружили повреждение подземного трубопровода диаметром 100 мм. Работы по разрытию и устранению аварии проводятся без прекращения подачи воды жителям района. В случае необходимости временного отключения об этом сообщат в Telegram-канале КП "Днепрводоканал".

Ежедневно аварийные бригады предприятия выполняют около 50–60 заявок, более 20 из которых касаются повреждений водопроводных сетей. С начала 2025 года ликвидировано более 5,9 тысячи таких случаев.

"Хочу выразить благодарность нашим специалистам, чья работа сегодня еще раз подтвердила высокий уровень профессионализма и чрезвычайную скорость реагирования. Эти люди работают круглосуточно, чтобы обеспечить комфорт жителей. Они оперативно выезжают на каждый вызов и делают все возможное, чтобы повреждения были ликвидированы максимально быстро", – добавил главный инженер КП "Днепроводоканал" Юрий Рескаленко.

Заявки по авариям на сетях водоснабжения и водоотведения принимают круглосуточно через Единую горячую линию Днепровского городского совета: 056-732-12-12, 095-732-12-12, 096-732-12-12, 073-732-12-12.

Онлайн-обращение: