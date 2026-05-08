Днепр стал лидером рейтинга бюджетной прозрачности от Transparency International, а Харьков – отстает

Международная организация Transparency International, чей индекс восприятия коррупции считается самым авторитетным показателем в мире, обнародовала результаты нового исследования готовности украинских городов к европейским стандартам в сфере публичных финансов. Победителем рейтинга "Публичные финансы" программы "Прозрачные города" стал Днепр. Среди аутсайдеров – Харьков, чьи показатели оказались более чем вдвое ниже днепровских.

Днепр занял первую строчку рейтинга не случайно – это результат последовательной системной работы на протяжении почти десяти лет. Еще несколько лет назад город находился на 63-м месте в общем рейтинге Transparency International Ukraine. С тех пор он шаг за шагом поднимался вверх – вплоть до лидерской позиции.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя результаты исследования, подчеркнул особую ценность этого достижения в нынешних условиях.

"Это результат системной работы длиной уже почти в десятилетие. И во время большой войны Днепр держит этот уровень как большая прифронтовая громада, которую чуть ли не ежедневно терроризируют российские обстрелы", – отметил он.

В рамках программы "Прозрачные города" аналитики Transparency International Ukraine проверяли два ключевых измерения работы городских советов.

Первый – эффективность управления бюджетными средствами и коммунальным имуществом: насколько рационально и законно город тратит публичные ресурсы.

Второй – открытость и взаимодействие с общественностью: насколько прозрачно власть объясняет горожанам свои финансовые решения и привлекает их к участию в управлении.

По обоим измерениям Днепр продемонстрировал самые высокие результаты среди всех исследованных украинских городов. Стоит отметить, что ранее город также возглавил рейтинг по открытости и взаимодействию с общественностью.

На противоположном конце рейтинга оказался Харьков – еще один крупный прифронтовой город Украины. Его показатели бюджетной прозрачности оказались более чем вдвое ниже, чем у Днепра. Такой результат вызывает вопросы относительно качества коммуникации харьковского горсовета с жителями и уровня открытости в сфере управления публичными финансами.

Результаты исследования Transparency International поступают в момент, когда вопрос эффективного и честного расходования публичных средств особенно актуален. Украина получает масштабную международную помощь на восстановление и поддержку, и от того, насколько прозрачно города управляют этими ресурсами, зависит доверие международных партнеров.

В этом контексте первое место Днепра – это не только внутреннее признание, но и важный сигнал для международного сообщества: прифронтовой город, который ежедневно живет под угрозой ракетных ударов, выбирает стандарты открытости и подотчетности как один из своих стратегических приоритетов.