Помощь Силам обороны, стабильная работа и развитие города – приоритеты городской власти сейчас. Во время 71-й очередной сессии депутаты городского совета Днепра в очередной раз направили существенные денежные субвенции нескольким военным частям, в общем – почти 30 млн грн. Сертификаты торжественно вручили военным прямо в сессионном зале.

Видео дня

"Благодарны городскому голове Борису Филатову, депутатам городского совета за постоянную поддержку", - отметили представители 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая в значительной степени укомплектована из числа жителей Днепра и области, защищает Украину на важных направлениях обороны.

Городской голова подчеркивает: Днепр продолжит и в дальнейшем помогать защитникам Украины:

"Каждый месяц мы делаем это и будем продолжать дальше. Я хотел бы сказать только одно: сейчас я волнуюсь по поводу бюджета 2026 года. Потому что сейчас Верховная Рада обсуждает его, и из городского бюджета только Днепра планируется изъятие около 4 млрд грн. Это реверсная дотация и 4% НДФЛ. Сейчас мы работаем вместе с другими территориальными общинами, с местным самоуправлением — чтобы этого не произошло. Впрочем никто не имеет прогнозов, поэтому сейчас мы рассчитываем показатели бюджета Днепра исходя из пессимистического сценария", — отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Несмотря на все сложности и вызовы войны город держится, а днепряне проявляют немалую стойкость и взаимоподдержку. Во время сессии отметили полезную инициативу и настойчивость жителя Днепра господина Евгения, работника коммунального предприятия "Горсвет". Мужчина он вместе с другими упорными горожанами привел в порядок и обустроил укрытие на массиве Южный, которое пригодится людям во время вражеских воздушных ударов.

"Хочу поблагодарить мэра и всех депутатов горсовета за то, что они откликнулись на мою просьбу немного помочь доделать наше бомбоубежище, которое не находится на балансе города, но им пользуются люди. Я хочу пообещать, что я работал и в дальнейшем буду работать, чтобы мы вместе приближали победу и еще много чего сделали хорошего для наших жителей и города в целом", – отметил Евгений.

Во время сессии депутаты городского совета приняли ряд важных решений по финансово-бюджетным вопросам, внесли нужные коррективы в программы развития различных сфер городского хозяйства, рассмотрели вопросы коммунальной собственности, организационные и кадровые, вопросы земельных отношений и тому подобное.