Днепр – пример для Украины в плане энергомодернизации

Город показывает отличный пример стране в плане энергомодернизации и повышения энергоэффективности. Об этом стало известно во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, в котором принимает участие городской голова Днепра Борис Филатов, сообщает "Наше Місто".

Проекты по термомодернизации зданий, реализованные в Днепре, в качестве успешного кейса для всей страны привел зам. главы офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Как известно, в прошлом году утеплены и модернизированы здания на пр.Б.Хмельницкого, ул.Калиновой, пр.Слобожанском, в планах — энергомодернизация домов на ул.Инженерной и т.д. Среди мероприятий по энергосбережению, которые реализуются — утепление фасадов, крыш, чердаков, установка индивидуальных тепловых пунктов, приборов учета тепла и т.п.

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Меры по энергомодернизации, подобные тем, что предпринимают власти Днепра при поддержке областных и центральных властей, в перспективе могут дать гражданам экономию до 30-50% при платежах за тепло и повышение уровня комфорта: "Людям намного приятнее жить в таком доме", — отметил Кирилл Тимошенко.

Как было отмечено в ходе Конгресса, всего на реализацию проектов по повышению энергоэффективности в Украине выделят 144 млрд грн. Цель — создать украинцам комфортные условия жизни, снизить цифры в платежках за тепло и двигаться к энергетической независимости.

Как известно, в Днепре системно занимаются повышением энергоэффективности жилых и общественных зданий. К примеру, в рамках совместной программы с ЕБРР уже проведена энергомодернизация 80 школ и садиков, в планах — комплексное утепление 66 детских садиков, 28 школ и 4 учреждений здравоохранения