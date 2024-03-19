Днепр предоставил Силам обороны первые 50 новых квадроциклов для эвакуации раненых и выполнения боевых задач

Днепр остается лидером среди украинских городов в поддержке ВСУ и продолжает снабжать военных необходимыми техникой и транспортными средствами. Сейчас на фронт отправили первые 50 новых квадроциклов – из сотни тех, покупку которых недавно анонсировал мэр Днепра Борис Филатов.

"Это мощная техника, необходимая для ребят, воюющих на "нули". Во-первых, для эвакуации раненых. Это совершенно новая техника, приобретенная в странах Евросоюза, но корейского производства. Затем силами коммунальных предприятий горсовета он был полностью собран и дооборудован, что позволяет использовать прицепы и разные ноши", — отметил Филатов, заметив, что с распределением этой востребованной техники городу помогает командование Сухопутных войск.

Все квадроциклы высокопроходимы, ведь имеют колесную формулу 4х4 и мощные двигатели.

"Такие квадроциклы очень нужны, и чем их будет больше, тем лучше. Это очень специфический и легкий вид транспорта. И для выполнения боевых задач, и также поставить какое-то вооружение – тоже можно рассматривать как вариант", – говорит военный с позывным "Рав".

Прибытие следующей партии ожидается в ближайшее время. Их также подготовят и отдадут на нужды войска.