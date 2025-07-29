Днепр помогает: еще 16 волонтерских проектов получат поддержку города для помощи силам обороны Украины

Днепровский городской совет объявил результаты очередного этапа программы "Софинансирование проектов на помощь силам безопасности и обороны Украины". Программа функционирует с 2024 года и направлена на поддержку волонтерских инициатив.

Результаты программы за весь период действия

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За время существования программы:

– Профинансировано 34 победных проекта

– Выделено из городского бюджета более 23 млн грн

– Собственный вклад участников составил 12 млн грн

Результаты текущего этапа (июль 2025 года)

16 июля завершился прием заявок на второй нынешний конкурс. Из 17 представленных проектов победителями определены 16 (3 больших и 13 малых проектов). Одна заявка отклонена из-за неполного пакета документов.

Финансовые показатели текущего этапа:

– Софинансирование из городского бюджета: 11,4 млн грн

– Собственный вклад победителей: более 6,7 млн грн

– Общая сумма проектов: более 18 млн грн

Условия участия в программе

Основные требования к участникам:

– Наличие на счету не менее 25% от запрашиваемой суммы

– Регистрация на территории Украины (с 2025 года география расширена)

– Предоставление полного пакета документов

– Подтверждение собственного взноса в определенные сроки

Самые популярные категории заявок

Большинство заявок касается закупки:

– FPV-дронов

– Автомобильной техники

– Средств радиоэлектронной борьбы

– Эвакуационных платформ

– Экскаваторов и другой специальной техники

Сроки реализации и перспективы

Все 28 проектов-победителей 2025 года должны быть реализованы до конца года. Следующий этап программы планируется провести в 2026 году.

Дополнительная поддержка военных

Кроме программы софинансирования, в 2025 году из городского бюджета Днепра выделено более 500 млн грн прямой субвенционной помощи военным частям и бригадам.

Оценка эффективности программы

По словам представителей городской власти, программа демонстрирует рост доверия гражданского общества к муниципальным инициативам. Аналогичных программ такого масштаба в других городах Украины пока нет.