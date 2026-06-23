Днепр получит 25 млн евро от ЕБРР для предприятий критической инфраструктуры

Мэр Днепра Борис Филатов, находящийся с рабочим визитом в Лондоне, сообщил о результатах встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

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Днепр получит 25 млн евро для предприятий критической инфраструктуры.

ЕБРР является одним из ключевых международных финансовых партнеров Днепра, с которым город сотрудничает на протяжении многих лет.

По словам Бориса Филатова, встреча прошла результативно. Город получит 25 млн евро поддержки для предприятий критической инфраструктуры. Мэр Днепра отметил, что, несмотря на желание привлечь еще больший объем финансирования, такая помощь является важной поддержкой для города в условиях войны.

В свою очередь президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что сотрудничество с украинскими мэрами и громадами ми остается важным и приоритетным направлением работы банка.