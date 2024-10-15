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Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники

Мария Шевчук
Днепр
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Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники

Днепр продолжает получать коммунальную технику от Японии. Это очень дорогие спецмашины и оборудование, список которых мэр анонсировал после встречи с руководством Японского агентства международного сотрудничества (JICA) весной этого года. Как известно, Япония определяет Днепр как один из ключевых городов в восстановлении Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники
Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники

"Сейчас мы получили 6 очень мощных водоводов, которые, если (не дай Бог) будут проблемы с водоснабжением во время зимы или ракетных обстрелов, нам очень нужны. Вся техника, которая нам находит – чрезвычайна и стоит реально десятки миллионов долларов, и вся она бесплатно передана Днепровской территориальной общине", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники
Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники

Он поблагодарил народ и правительство Японии, а также агентство JICA за системную поддержку. Филатов также добавил, что самым большим ожиданиям остается возможность использовать коммунальную технику исключительно в мирной жизни города. В общей сложности емкость каждой автоцистерны, полученной КП "Днепропроводоканал", рассчитана на 12 тыс. литров. Если Россия нанесет удар по важным водоводам, эта техника усилит город и обеспечит подвоз питьевой воды для людей, а также стратегических объектов – как-то больницы или хлебозаводы.

Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники

Водитель предприятия Юрий обновлением спецтехники доволен. Говорит, у этих машин много преимуществ: "Очень удобно, обзор повсюду комфортен, повороты, фары – для водителя очень удобно все. Комплектация удобна. Как будут проблемы с водой, ее очень скоро можно будет доставить населению".

Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники
Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники

Ранее "Днепропроводоканал" уже получил от Японии экскаваторы-погрузчики KOMATSU, а также более 1,2 км прочных стальных труб разного диаметра. Часть из них используют для замены аварийного участка водовода по просп. Сергея Нигояна.

Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники
Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники