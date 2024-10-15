Днепр получил от Японии новую партию коммунальной техники

Днепр продолжает получать коммунальную технику от Японии. Это очень дорогие спецмашины и оборудование, список которых мэр анонсировал после встречи с руководством Японского агентства международного сотрудничества (JICA) весной этого года. Как известно, Япония определяет Днепр как один из ключевых городов в восстановлении Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Сейчас мы получили 6 очень мощных водоводов, которые, если (не дай Бог) будут проблемы с водоснабжением во время зимы или ракетных обстрелов, нам очень нужны. Вся техника, которая нам находит – чрезвычайна и стоит реально десятки миллионов долларов, и вся она бесплатно передана Днепровской территориальной общине", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Он поблагодарил народ и правительство Японии, а также агентство JICA за системную поддержку. Филатов также добавил, что самым большим ожиданиям остается возможность использовать коммунальную технику исключительно в мирной жизни города. В общей сложности емкость каждой автоцистерны, полученной КП "Днепропроводоканал", рассчитана на 12 тыс. литров. Если Россия нанесет удар по важным водоводам, эта техника усилит город и обеспечит подвоз питьевой воды для людей, а также стратегических объектов – как-то больницы или хлебозаводы.

Водитель предприятия Юрий обновлением спецтехники доволен. Говорит, у этих машин много преимуществ: "Очень удобно, обзор повсюду комфортен, повороты, фары – для водителя очень удобно все. Комплектация удобна. Как будут проблемы с водой, ее очень скоро можно будет доставить населению".

Ранее "Днепропроводоканал" уже получил от Японии экскаваторы-погрузчики KOMATSU, а также более 1,2 км прочных стальных труб разного диаметра. Часть из них используют для замены аварийного участка водовода по просп. Сергея Нигояна.