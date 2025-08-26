Днепр получил от немецкого города-партнера Кельна машины скорой помощи от немецкого города-партнера

В Днепр поступили еще четыре машины скорой помощи от города-побратима Кельна. Такая помощь стала возможной благодаря партнерству, которое выстроил мэр Борис Филатов с немецким мегаполисом.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что между Днепром и Кельном подписано бессрочное соглашение о партнерстве – первое такое для немецкого города за более чем десять лет.

"У нас с Кельном подписано бессрочное соглашение о партнерстве. Это первое такое соглашение, которое Кельн заключил с другим городом за более чем десять лет. И наши немецкие друзья очень внимательно относятся к партнерским отношениям. Поэтому, кроме скорых, они предоставляли нам очень много различного оборудования – пожарные машины, оборудование для спасателей, подарки для детей, генераторы. У Днепра очень много собратьев. Однако больше Кельна нам не помогает никто", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Глава города поблагодарил общину Кельна, немецкий народ, а также мэра Кельна Генриетту Реккер и немецко-украинскую организацию "Сине-Желтый Крест" за постоянную поддержку.

Переданные машины скорой помощи полностью оборудованы для оказания экстренной медицинской помощи больным и раненым.

"Комплектация машин выше базовой. Здесь есть носилки, функциональная кровать, лекарственные средства, средства фиксации при тяжелых травмах и ранениях. Поэтому все, что нужно для оказания неотложной медицинской помощи, эта машина имеет в своем комплектовании", – объяснила генеральный директор городской клинической больницы №4 Наталья Бут.

