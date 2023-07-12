Днепр получил от чешских партнеров 'скорые' и медоборудование, а чиновники и бизнесмены страны обсудили с Филатовым перспективы дальнейшего сотрудничества

В Днепре с официальным визитом находится крупная делегация Чешской Республики. 12 июля, на 504 день полномасштабного вторжения РФ в Украину, город принимает международный бизнес-форум. Инвестиционные проекты и идеи для совместной работы здесь рассматривают около 30 чешских компаний. Во время встречи делегатов с мэром Борисом Филатовым уполномоченный правительства Чехии по реконструкции Украины Томаш Копечный отметил: интерес бизнеса к Днепру дальше будет только расти.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"Днепр – это тот город, где хотели бы базироваться наши основные компании. Мы хотим услышать от вас, можем ли мы начинать уже совместно работать в сфере инфраструктуры – как трамвайной, так и метро – чтобы информировать партнеров об инициативах, которые могут их заинтересовать. Мы планируем с осени углублять эту работу. Это приоритет наших правительства и президента. Поддерживать Украину к ее победе, быть частью ее дальнейшего развития, быть партнерами", – сказал чешский чиновник.

Господин Копечный также добавил, что именно позиция конкретики и последовательности планирования мэрии Днепра делает сотрудничество таким оживленным. Это уже пятый официальный визит чешских представителей в город – включая приезд президента страны Петра Павела. Как известно, Чехия взяла патронат над Днепром и областью. "Нужно работать не только на уровне государства, но и территориальных громад", – убежден Копечный.

На совместную встречу прибыл ряд представителей чешских компаний, специализирующихся на энергетике, здравоохранении и транспорте. В их числе и представитель Украинско-чешской торговой палаты Петр Крумпганзл. "Мы всегда получали поддержку от офиса мэра. И сейчас пора вернуть это добро – помогать чешским и днепровским компаниям в долгосрочной перспективе", – сказал он.

Стороны обсудили углубление проектов очистки воды и подготовку работы Генерального консульства Чехии для Днепра. Кроме того, речь шла и об инициативах в области медицины. Сейчас Чехия уже передала Днепру три "скорых" и оснащения к ним. Город планирует распределить это между больницами, военными бригадами или ГСЧС, объяснил Борис Филатов.

Чешская делегация также посетила Индустриальный парк.