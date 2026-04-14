Днепр поддерживает Силы обороны: стартовал конкурс грантов на инновационные разработки

В Днепре объявили новый конкурс грантовой поддержки в рамках городской целевой программы "Софинансирование проектов на помощь силам безопасности и обороны Украины". На его реализацию в 2026 году предусмотрено 10 миллионов гривен.

Прием заявок продлится с 14 апреля по 30 июня 2026 года включительно. Подать проект можно онлайн через специальную Google-форму. Максимальный размер гранта составляет до 1 миллиона гривен, а срок реализации проектов – до 6 месяцев.

Как отметил заместитель городского головы Андрей Денисенко во время брифинга 14 апреля, Днепр системно поддерживает Силы обороны Украины и переходит к более практическому инструменту – инвестирования в инновационные разработки. Он отметил, что современная война является войной технологий, поэтому город поддерживает тех, кто создает новые решения уже сейчас. По его словам, конкурс позволяет разработчикам получить до 75% финансирования от города для доведения проектов до практического применения. Речь идет о широком спектре технологий – от систем связи до роботизированных решений, а также беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. При этом 25% финансирования должны обеспечивать сами участники, что гарантирует жизнеспособность проектов. Максимальный объем поддержки – до 1 миллиона гривен, что, по его словам, позволяет создавать реальные продукты для усиления обороноспособности.

Директор департамента инновационного развития Днепровского городского совета Юлия Павлюк отметила, что конкурс направлен на быстрое внедрение технологических решений. Она сообщила, что программа ориентирована на изобретателей и разработчиков в сфере безопасности и обороны, которые уже имеют базовые наработки. Общий бюджет программы составляет 10 миллионов гривен, а участники могут получить до 1 миллиона на реализацию одного проекта. Обязательным условием является уровень готовности не ниже TRL 4, то есть наличие прототипа или минимально жизнеспособного продукта. Также необходимо подтверждение актуальности разработки от военных. Участие предусматривает софинансирование не менее 25% и реализацию проекта в течение не более 6 месяцев. По ее словам, это позволяет поддерживать быстрые и эффективные разработки, которые могут быть внедрены в короткие сроки.

К участию в конкурсе приглашают юридических лиц частного права и физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в Днепровской городской территориальной общине.

Среди приоритетных направлений определены навигационные системы без GPS и решения, устойчивые к глушению, беспилотные аппараты, в частности эвакуационные БпЛА, системы связи, устойчивые к РЭБ, средства противодействия беспилотникам, роботизированные системы для разминирования, автономные логистические транспортные средства, системы лазерной связи, экзоскелеты, системы обнаружения и целеуказания, а также технологии в сфере радиоэлектронной борьбы.

Среди основных условий участия – соответствие уровню TRL не ниже 4, подтверждение актуальности от военных, софинансирование не менее 25%, срок реализации до 6 месяцев, а также отсутствие принадлежности проектов к государственному оборонному заказу или потребности в специальных лицензиях.

Победителей будет определять конкурсная комиссия по результатам оценки поданных заявок. Финансирование получат проекты, которые наберут наибольшее количество баллов.

По вопросам участия можно обращаться в департамент инновационного развития Днепровского городского совета по телефону 093 093 093 97 00 или по электронной почте [email protected] . Адрес: проспект Дмитрия Яворницкого, 60, офис 19-А.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Днепровского городского совета в разделе "Открытый город"