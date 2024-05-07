Днепр плодотворно работает с правительством Японии для получения тяжелой спецтехники для города, – Филатов

Днепр продолжает получать технику от Японии – как город, который эта страна определила как один из ключевых в восстановлении Украины. После недавнего визита мэра Бориса Филатова в Японию стало известно, что в течение этого и следующего года Днепр получит более полусотни мощных генераторов и 40 единиц спецтехники. Сейчас в город уже прибыли первые три фронтальных погрузчика Komatsu.

"Днепр очень плодотворно работает с правительством Японии по получению тяжелой коммунальной техники, которую мы используем по всем направлениям нашего городского хозяйства. Техника очень мощная и современная. Как говорят наши специалисты, в этом классе, если сравнивать с автомобилями, это Mercedes. Мы будем и дальше получать технику, которая будет помогать городу удержать оборону и держать в достойных условиях наше коммунальное хозяйство", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Он поблагодарил правительство и народ Японии за системную помощь городу и всей стране в тяжелое время полномасштабной войны.

В целом, техника, которую бесплатно предоставляет Япония, сможет также помочь с преодолением последствий российских обстрелов, разборами завалов и утилизацией обломков. Также во время официального визита Филатова в Осаку было подписано соглашение о содействии этого мощного японского мегаполиса послевоенному восстановлению Днепра.