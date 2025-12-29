Днепр передал РЭБы 128-й отдельной тяжелой механизированной бригаде 'Дикое поле' в рамках программы софинансирования

29 декабря представители Днепровского горсовета совместно с волонтерской организацией — благотворительным фондом "ЕНЛ 24.08" – передали 128-й отдельной тяжелой механизированной бригаде "Дикое поле" средства радиоэлектронной борьбы. Оборудование приобрели в рамках городской программы софинансирования.

Программа предусматривает, что город покрывает до 75% стоимости оборудования, которое волонтеры закупают для нужд Вооруженных сил Украины. Также городские власти Днепра отметили подполковника 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое поле" Олега Тягнибока удостоверением "Защитник Отечества" за весомый вклад в дело обороны Украины.

"Наша 128-я бригада "Дикое поле" имеет налаженное сотрудничество с местными общинами по всей стране. В нашем составе служат военные из разных областей Украины, хотя базово мы являемся днепровской бригадой. Мы очень обрадовались, когда узнали о программе софинансирования Днепра, ведь она дала конкретный результат – помощь, которая действительно нужна на фронте. Не все оборудование, которое поступает к военным, можно сразу использовать. Часто его нужно дорабатывать и адаптировать под реальные боевые условия. Именно поэтому для нас чрезвычайно важно получать средства, изготовленные с учетом потребностей конкретного подразделения", – отметил военнослужащий 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое поле" Олег Тягнибок.

"Днепр с первых дней полномасштабного вторжения системно помогает силам обороны. Мы закупаем дроны, грузовики, средства связи и радиоэлектронной борьбы. В то же время потребности Вооруженных сил постоянно меняются, и сегодня есть запрос на изготовление специфического оборудования по техническому заданию конкретных воинских частей. Именно поэтому в Днепре была принята программа софинансирования, по которой 25 % средств предоставляют благотворители, а 75 % – городской бюджет. В рамках этой программы уже реализован ряд проектов, в частности по приобретению дронов и средств радиоэлектронной борьбы", – прокомментировал заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко.

"Бюджет этого проекта составил 1 миллион 200 тысяч гривен. Из них 300 тысяч – средства благотворителей, а 900 тысяч – средства бюджета города Днепра. За эти средства были приобретены средства связи, ретрансляторы и антенны – именно то оборудование, которое заказывали военные. Эта программа работает эффективно, ведь мы закупаем не стандартные решения, а оборудование, настроенное под частоты и специфику работы конкретного подразделения. Мы призываем благотворительные фонды участвовать в программе и в дальнейшем, ведь за каждую гривну город добавляет еще три", – добавил начальник управления ветеранской политики Днепровского городского совета Антон Малый.