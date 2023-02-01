Днепр передал бойцам на передовую дроны и радиостанции

Днепр продолжает снабжать военных нужными на фронте техникой и оснащением. Все необходимо покупают по запросам защитников.

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Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: город и дальше будет делать все необходимое для поддержки украинских защитников.

"Мы продолжаем помогать нашим Вооруженным Силам. Сегодня выдали защитникам то, что необходимо на фронте. Еще раз и еще раз я говорю: помогайте нашим ВСУ, славной ТрО, нашим защитникам, нашим защитникам. И вместе до Победы!" – сказал Борис Филатов.

Защитникам на передовую доставили 25 радиостанций с комплектованием, около десятка дронов и другое техническое оборудование.

Военнослужащий Евгений говорит: в современной войне такое техническое обеспечение – весомая поддержка.

"В это время нам это очень поможет. Потому что сейчас война, где больше работают дроны, артиллерия. В очень сложных условиях они работают. Чем больше будет дронов, тем лучше", – отмечает украинский защитник.