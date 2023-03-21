Днепр отправил на передовую очередную партию техники, которую просили бойцы – Флатов

Днепр продолжает снабжать украинских защитников всем необходимым. Недавно на фронт отправили очередные грузовики высокой проходимости. Теперь бойцы получили новую партию техники, которая уже на передовой.

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"Днепр и дальше будет помогать Вооруженным Силам Украины. Каждый раз я призываю всех также присоединяться к инициативам городского совета. Чтобы кто как мог, помогал нашим защитникам по защите украинского государства", – отметил городской голова Днепра Борис Филатов.

Так бойцы получили пять антидроновых ружей отечественного производства, более 60 комплектов радиостанций и более 130 единиц различной компьютерной техники. Среди них, в частности, планшеты со специальным программным обеспечением и ноутбуки.

Военнослужащий Андрей отмечает, что все это оборудование на фронте имеет важное значение.

"Планшеты нужны арте, ПВО, разведке. В общем, компьютерная техника используется для насущных нужд. Без ноутбуков нет сейчас войны. А радейки – это связь, это жизнь", – сказал боец.