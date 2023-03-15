Днепр отправил на фронт новую партию высокопроходных грузовиков

Днепр продолжает снабжать украинских защитников необходимой техникой и оснащением. Город покупает все по запросу самих защитников. Одним из приоритетов в этом перечне являются автомобили – как маневровые автомобили, так и большие машины. В настоящее время на фронт отправили еще 9 грузовиков высокой проходимости.

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"Эти грузовики очень нужны на линии фронта. Ребята очень просят, чтобы мы их приобрели как можно больше. Каждый раз я говорю: давайте помогать. Слова благодарности хочу сказать нашим горожанам, всем налогоплательщикам. Потому что эти грузовики приобретены на средства территориального общества. Итого к Победе! " – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Как и предыдущие партии, машины приобрели во Франции. У них экономичный дизельный двигатель. Каждый такой грузовик способен перевозить более 2 тонн необходимого – размещая внутри как грузы, так и людей. Это именно то, что нужно сейчас – в условиях весеннего потепления в полях, отмечают бойцы.

"Эти машины зарекомендовали себя как мощные автомобили, способные перевозить грузы, выполнять специальные задания, оказывать техническую помощь другим машинам – благодаря своей проходимости. Сейчас также возникает потребность в профессиональных водителях-механиках, водителях-электриках, просто водителях, способных эксплуатировать специальные транспортные средства". Поэтому всех желающих присоединиться к рядам ВСУ мы приглашаем в территориальные центры комплектования и соцподдержку", – отметил военнослужащий Сергей.