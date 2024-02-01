Днепр одним из первых в Украине принял комплексную программу создания безбарьерного пространства

В Днепре во время 46-й очередной сессии горсовета 31 января была принята программа создания безбарьерного пространства. В настоящее время это шесть основных направлений – физическое, информационное, общественное, экономическое, цифровое и образовательное. Каждый из них является составной частью доступности для всех людей – как в нынешних реалиях, так и в послевоенный послевоенный период.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Поэтому муниципальная программа объединит работу разнопрофильных департаментов мэрии, работающих в своих отраслях над доступностью городских пространств. В процессы также привлекут застройщиков, архитекторов, дизайнеров, экспертов в сфере архитектуры, урбанистики и инклюзии. Ожидается, что будет создан соответствующий координационный совет. Кроме того, для предпринимателей разработают систему поощрений, чтобы они переформатировали свои магазины, культурные заведения, кафе, гостиницы и т.д. Постепенно к инклюзивным нормам адаптируют и жилые дома (где есть техническая возможность). Это также будет требованием нового строительства многоэтажек и другой инфраструктуры. В то же время будут прорабатываться и расширение дидактических средств обучения, а также использование технологий, упрощающих доступ к информации и услугам.

В целом в Днепре соблюдение требований безбарьерности стало составной частью ремонтов, которые производились задолго до начала Великой войны. Город систематически обновлял и общественный транспорт – чтобы троллейбусы и автобусы имели низкий пол. Сейчас на улицах продолжают соответствующие занижения бордюров и укладывают тактильную плитку. По принципу доступности обустраивают медцентры, больницы, учреждения социальных услуг и возводят социальную инфраструктуру в целом. Ведь в настоящее время около 25 тысяч взрослых и детей в Днепре имеют инвалидность. В то же время почти треть жителей города составляют пожилые люди.