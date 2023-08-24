Днепр обеспечил 80 укомплектованных 'скорых' для фронта и деоккупированных территорий, – Филатов

В День Независимости Украины Днепр доставил бойцам Сил обороны и деоккупированным городам 80 автомобилей скорой помощи. Это полностью укомплектованные машины разных категорий, среди которых, в частности, есть реанимобили. Комментируя отправку этой рекордной партии "скорых", мэр Днепра Борис Филатов призвал другие способные города последовать такому примеру и также усилить свою ресурсную помощь тем, кому она сейчас наиболее нужна. Он подчеркнул, что, имея помощь от государства и военных администраций, другие крупные территориальные громады также способны делать больше, чем сейчас.

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"Думаю, что в истории современной Украины не было такого, чтобы территориальная громада отказалась от эксплуатации 80 автомобилей и передала их либо другим территориальным громадам, либо для нужд защитников. Мы сотрудничаем с Сухопутными войсками, бригадами и отдельными территориальными громадами. В случае необходимости готовы сотрудничать со всеми, кто к нам обратится", – отметил Филатов.

Предоставленные Днепром "скорые" подходят как для эвакуации раненых, так и для повседневной работы медиков. Внутри здесь есть современное оборудование ведущих производителей Германии, США, Швеции, Италии и Японии. Это сумки для оказания первой помощи, ноши, рассчитанные на вес до 250 кг, а также дефибрилляторы, электрокардиографы и другие принадлежности. Известно, что машины распределены среди двух десятков воинских частей, а также деоккупированных городов – в частности, Херсона.

Один из местных водителей Александр говорит, что сразу согласился доставить в свой город один из реанимобилей, хотя и имел четкое понимание трудностей и опасностей на этом пути. Впрочем, уверенности прибавил 25-летний стаж работы на "скорой". Ведь, как и много раз до того, он будет преодолевать расстояние ради спасения жизней людей.

"Когда идет война, это, конечно, опасно. Но я готов. Водителям-профессионалам никогда несложно ехать – была бы дорога и была бы машина. Эти кареты скорой будут очень помогать. Это надежный автомобиль", – сказал водитель "скорой" Александр.

Как известно, Днепр является лидером по обеспечению украинских защитников дронами – занимает первое место в рейтинге их закупок через систему "Прозорро". Город также доставил на передовую 650 грузовиков и легковушек. А еще – многочисленные техники и оборудования, которые заказывают сами военные.