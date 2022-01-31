Днепр – лидер в Украине по количеству открытых аукционов

Уже около двух лет Днепр успешно проводит аукционы по аренде коммунальной недвижимости в системе "ProZorro.Sale". По итогам 2021 года город впервые вошел в тройку лидеров общеукраинского рейтинга по количеству проведенных аукционов и полученным доходам от них.

В частности, в рейтинге Днепр занял второе место, обогнав Харьков. Первое место – у Киева. В прошлом году Днепр провел 699 аукционов, из которых 521 – успешный. В среднем в бюджет территориальной громады города от аренды недвижимости ежемесячно поступало около 2,7 млн грн. Всего за 2021 год бюджет Днепра получил 26,26 млн грн от аренды недвижимости через открытые аукционы.

Такая позиция во всеукраинском рейтинге – индикатор успешной работы с арендаторами, отмечают в управлении по коммунальной собственности департамента по работе с активами Днепровского городского совета.

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По данным портала "ProZorro.Sale", рейтинг городов формируется по следующим показателям: