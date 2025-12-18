Днепр исполняет детские желания: на станции метро 'Вокзальная' устанавливают безопасную новогоднюю елку. Фото

В Днепре начали установку главной новогодней елки на станции метро "Вокзальная". Монтажные работы стартовали 16 декабря и проводятся в два этапа: сначала оформление подземной части станции, где разместится елка, а затем – установка иллюминации на эскалаторах.

Видео дня

"Безопасность днепрян и гостей города – это ключевой приоритет городской власти. Место для елки выбирали ответственно, чтобы оно вмещало много людей, но при этом они не волновались за безопасность свою и своих родных. Станция метро абсолютно безопасна, ведь с начала войны служит как укрытие. Поэтому горожане будут находиться здесь в праздничной атмосфере даже во время тревог. Работы по украшению стартовали 16 декабря и будут продолжаться в два этапа. Первый – оформление подземной части станции, где будет размещена елка, второй – установка иллюминации на эскалаторах. Чтобы не создавать неудобства для жителей, все работы на эскалаторах будут проводиться в ночное время. Поэтому движение горожан ограничиваться не будет", – отметил директор КП "Горсвет" Днепровского городского совета Николай Сечевой.

Чтобы вся декорация была безопасной, купили соответствующую елку и некоторую иллюминацию. Старая уже не соответствует стандартам, потому что частично исчерпала свой ресурс, а потому не является безопасной для горожан.

"В прошлом году мы открыли 4 праздничные локации в Днепре: Успенская площадь, ул. Короленко, ул. Яворницкого и сквер на проспекте Слобожанский. В этом году тоже планируем их украсить. Именно там мы используем пригодные для этого элементы, которые были закуплены в предыдущие годы. Другая часть уже непригодна для использования или конструктивно не подойдет для создания локации на станции метро. Например, главную елку, которую мы ранее устанавливали на Европейской площади и которая имеет высоту около 20 метров, невозможно поставить здесь. Такая же ситуация и с конструкциями моржей, тюленей и других персонажей. Перрон здесь очень узкий и эти элементы будут мешать горожанам. Поэтому КП "Горсвет" объявило тендер на приобретение 5-метровой елки и гирлянд, которые будут украшать свод эскалаторов, который очень тяжелый конструктивно. Однако несколько элементов, которые были приобретены в прошлые годы, здесь будут установлены. Они технически пригодны и безопасны. Все монтажные работы проводит подрядная организация, которая имеет соответствующий опыт, допуски и будет нести ответственность за правильную эксплуатацию этой иллюминации", – добавил Николай Сичовый.

Завершение работ запланировано на 24 декабря, а торжественное открытие главной елки состоится 25 декабря, на Рождество.

С 25 декабря по 15 января вход на станцию метро "Вокзальная" будет бесплатным. Движение поездов метрополитена будет происходить в обычном режиме.

