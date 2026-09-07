Днепр готовится к отопительному сезону: КП "Теплоэнерго" выполнило 80 % работ

Крупнейшее коммунальное теплоснабжающее предприятие Днепра "Теплоэнерго" продолжает готовить городскую систему теплоснабжения к новому отопительному сезону. На данный момент работы выполнены на 80 %.

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Предприятие заменяет аварийные участки тепловых сетей, ремонтирует котельное оборудование, устанавливает генераторы и монтирует резервуары для запаса воды. Такие меры должны повысить надёжность системы и обеспечить её стабильную работу в условиях возможных длительных отключений электроэнергии.

На одной из котельных, которая обеспечивает теплом 228 жилых домов, семь медицинских и 19 учебных заведений, устанавливают резервуар для запаса воды. В случае отключений электроэнергии или перебоев с централизованным водоснабжением он позволит поддерживать необходимый объём воды в системе и продолжать её работу.

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Параллельно "Теплоэнерго" обеспечивает свои объекты резервными источниками электропитания. Директор КП "Теплоэнерго" Андрей Клименко отметил, что в целом уже установлено 271 генератор, а работы еще по 70 адресам продолжаются. Установки, которые уже работают на предприятии, после прошлого отопительного сезона проходят плановое техническое обслуживание.

Еще на одной районной котельной, которая обеспечивает теплом 132 жилых дома, одно медицинское и девять учебных заведений, одновременно ремонтируют котел и проводят техническое обслуживание генератора. В случае отключения электроэнергии он должен обеспечить резервное питание объекта.

После сложного сезона 2025–2026 годов предприятие по-прежнему сталкивается с недопониманием со стороны жителей относительно мест размещения генераторов. В частности, это касается небольших котельных, расположенных непосредственно в жилых домах, где генераторы приходится устанавливать во дворах.

По словам Клименко, возможные временные неудобства следует сопоставлять с рисками, которых помогает избежать резервное питание. По его мнению, неудобства от установки генератора значительно меньше возможных последствий длительного отключения электроэнергии для работы системы теплоснабжения.

Особое внимание уделяется техническому состоянию генераторов. После работы в усиленном режиме в прошлом сезоне оборудование проходит техническое обслуживание в соответствии с установленным регламентом.

Специалисты заменяют смазку и фильтры, а также проверяют техническое состояние установок, чтобы в случае отключения электроэнергии они были полностью готовы к работе.

В целом в рамках подготовки к новому отопительному сезону уже отремонтировано 14 котлов, заменено почти 8 км тепловых сетей, восстановлено 26,6 км теплоизоляции и установлено 47 энергоэффективных насосов.

Работы продолжаются. Их цель – максимально подготовить теплохозяйство Днепра к осенне-зимнему периоду и возможным вызовам, связанным с отключениями электроэнергии.