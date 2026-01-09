Днепр героически преодолевает последствия блэкаута

Днепр приходит в себя после блэкаута. В городе восстанавливают теплоснабжение и движение электротранспорта. Напомним, 7 января в результате вражеской атаки произошло масштабное обесточивание. По заданию городского головы Бориса Филатова все соответствующие службы работали в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить горожанам подачу всех коммунальных услуг.

"В городе работал круглосуточный Штаб ликвидации последствий этой аварии под руководством Региональной комиссии ТБНС. Привлечены были и ГСЧС, и полиция, и областная администрация, и, конечно, энергетики. Все работали слаженно, чтобы оперативно ликвидировать эту ситуацию. И я считаю, что мы достойно прошли это испытание. Главной нашей задачей было стабилизировать водоотвод. Благодаря плодотворной работе работников КП "Днепроводоканал" это удалось сделать в первую же ночь. Поэтому уже вчера вечером система водоснабжения была полностью стабилизирована. Основные критические объекты водоснабжения уже запитаны от центрального электроснабжения. В целом видим положительную динамику. Город перешел на графики почасовых отключений. Поэтому сегодня было принято решение о возобновлении движения электротранспорта в Днепре. С 15 часов трамваи и троллейбусы вышли на линии. В общем полное восстановление займет определенное время, однако мы понимаем, что на вечерний час пик мы должны выйти практически на доблекаутный режим работы электротранспорта", — отметил заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев.

Сейчас еще продолжается восстановление теплоснабжения у днепрян. С этим есть определенные трудности. Однако коммунальщики делают все возможное, чтобы днепряне почувствовали тепло в своих домах в ближайшее время.

"Уже запитано 97% городских котельных, но есть определенные локальные проблемы. Считаем, что до конца суток мы устраним эти проблемы и уже завтра все жители Днепра будут обеспечены теплоснабжением. Однако необходимо учитывать графики почасовых отключений, которые тоже влияют на подачу тепла. Отдельная ситуация по электропитанию непосредственно домов. После восстановления электроснабжения жители очень много забрали мощности. Поэтому внутридомовая проводка и локальные подстанции не выдерживают. Поэтому призываю всех жителей города – не надо сразу включать все электроприборы, дифференцируйте потребности. Ведь нужно будет ликвидировать другие неполадки. Профильные службы уже двое суток работают в усиленном режиме, поэтому призываю поберечь их силы", – добавил Игорь Маковцев.