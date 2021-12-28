Днепр борется с аномальным снегопадом: на улицах города работают 130 единиц спецтехники

В Днепре с ночи из-за ухудшения погодных условий на улицах работают 130 единиц спецтехники, в том числе мини-машины для расчистки тротуаров. По состоянию на 14:00 высыпано 1500 тонн противогололедных смесей. Прежде всего внимание уделяется наиболее опасным участкам – мостам, путепроводам, подъемам и спускам дорог.

По словам главного специалиста отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антона Андриенко, в городе выпало аномальное количество осадков, которое достигает в некоторых местах до 50 см. В настоящее время все въезды в город – проездные, к тому же патрульная полиция перекрыла их для фур.

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"В настоящее время на дорогах города наблюдаются большие пробки. Движение осложняется, в том числе и из-за ДТП, поскольку многие водители выехали в такую сильную непогоду еще на летней резине. Кроме того, работе спецтехники сильно мешает большое количество припаркованных автомобилей. Поэтому обращаемся к водителям – не выезжать в город, не оставлять автомобили на обочине, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, поскольку для таких спецмашин должен быть максимально свободный проезд", – подчеркнул во время брифинга 28 декабря Антон Андриенко.

Представитель мэрии также добавил, что снегоуборочная техника будет работать круглосуточно, пока будет идти снег и автодороги города не будут расчищены. Ночью на дороги Днепра дополнительно выедет еще спецтехника.

В то же время старший инспектор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Денис Щербина отметил, что, несмотря на непогоду, все маршруты общественного и автобусного транспорта работают в штатном режиме.

"На маршрутах работают более 800 автобусов, 180 трамваев, 124 троллейбуса. Но из-за большого количества ДТП пробки на дорогах увеличивают интервалы на маршрутах общественного транспорта. В настоящее время работают 9 снегоочистительных трамваев. Утром, когда еще не был перекрыт въезд в город для грузовиков, такие машины на склонах блокировали троллейбусное движение, например, подобная ситуация была на просп. Поля. Были и такие ситуации, когда автомобили выезжали на пути, блокируя движение и для трамваев", – рассказал Денис Щербина.

Представитель упомянутого департамента добавил, что для обеспечения стабильной работы электротранспорта готовы все аварийные бригады.

"Для стабильной работы трамваев и троллейбусов при такой непогоде будем использовать специальные железографитовые накладки на токоприемниках, что позволит работать при льде на контактных проводах. Аварийные бригады электротранспорта будут работать круглосуточно, в том числе и будут счищать лед на контактных сетях", – подчеркнул Денис Щербина.