Днепр борется с аномальным снегопадом: на улицах города работают 130 единиц спецтехники

Мария Шевчук
Днепр
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Днепр борется с аномальным снегопадом: на улицах города работают 130 единиц спецтехники

В Днепре с ночи из-за ухудшения погодных условий на улицах работают 130 единиц спецтехники, в том числе мини-машины для расчистки тротуаров. По состоянию на 14:00 высыпано 1500 тонн противогололедных смесей. Прежде всего внимание уделяется наиболее опасным участкам – мостам, путепроводам, подъемам и спускам дорог.

По словам главного специалиста отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антона Андриенко, в городе выпало аномальное количество осадков, которое достигает в некоторых местах до 50 см. В настоящее время все въезды в город – проездные, к тому же патрульная полиция перекрыла их для фур.

По словам Антона Андриенко, в городе выпало аномальное количество осадков, которое достигает в некоторых местах до 50 см
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"В настоящее время на дорогах города наблюдаются большие пробки. Движение осложняется, в том числе и из-за ДТП, поскольку многие водители выехали в такую сильную непогоду еще на летней резине. Кроме того, работе спецтехники сильно мешает большое количество припаркованных автомобилей. Поэтому обращаемся к водителям – не выезжать в город, не оставлять автомобили на обочине, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, поскольку для таких спецмашин должен быть максимально свободный проезд", – подчеркнул во время брифинга 28 декабря Антон Андриенко.

Снегоуборочная техника будет работать круглосуточно

Представитель мэрии также добавил, что снегоуборочная техника будет работать круглосуточно, пока будет идти снег и автодороги города не будут расчищены. Ночью на дороги Днепра дополнительно выедет еще спецтехника.

В то же время старший инспектор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Денис Щербина отметил, что, несмотря на непогоду, все маршруты общественного и автобусного транспорта работают в штатном режиме.

Денис Щербина отметил, что, несмотря на непогоду, все маршруты общественного и автобусного транспорта работают в штатном режиме

"На маршрутах работают более 800 автобусов, 180 трамваев, 124 троллейбуса. Но из-за большого количества ДТП пробки на дорогах увеличивают интервалы на маршрутах общественного транспорта. В настоящее время работают 9 снегоочистительных трамваев. Утром, когда еще не был перекрыт въезд в город для грузовиков, такие машины на склонах блокировали троллейбусное движение, например, подобная ситуация была на просп. Поля. Были и такие ситуации, когда автомобили выезжали на пути, блокируя движение и для трамваев", – рассказал Денис Щербина.

На дорогах города работают 130 единиц спецтехники
Для обеспечения стабильной работы электротранспорта готовы все аварийные бригады

Представитель упомянутого департамента добавил, что для обеспечения стабильной работы электротранспорта готовы все аварийные бригады.

"Для стабильной работы трамваев и троллейбусов при такой непогоде будем использовать специальные железографитовые накладки на токоприемниках, что позволит работать при льде на контактных проводах. Аварийные бригады электротранспорта будут работать круглосуточно, в том числе и будут счищать лед на контактных сетях", – подчеркнул Денис Щербина.