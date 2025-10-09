Для ветерана с инвалидностью в Днепре установили уникальный подъемник: реализован первый в городе проект

В Днепре в многоэтажке на Слобожанском проспекте заработал первый электроподъемник для маломобильных жителей. Его установили по инициативе ветерана войны с инвалидностью Александра Соловья, который полгода назад обратился к городским властям с просьбой о такой помощи.

Видео дня

К сожалению, во время большой войны количество людей с инвалидностью растет. После тяжелых ранений домой возвращаются защитники и защитницы Украины, среди которых и 42-летний днепровский строитель Александр Соловий.

Александр Васильевич рассказал, что до 2024 года работал на фабрике, а потом пошел защищать Украину и служил матросом в 37-й бригаде. Во время одного из обстрелов военный получил тяжелое ранение.

"Работал на фабрике, но в 2024 году пошел защищать Украину. Служил матросом в 37-й бригаде. Но после одного из "прилетов" получил очень тяжелое ранение. Операцию делали в Запорожье. Проходил лечение и реабилитацию в Виннице, во Львове, в Днепре. Вернулся домой. Конечно, самостоятельно выехать на коляске на улицу я не мог. Очень хорошо, что установили такой замечательный подъемник", – поделился ветеран.

Семья Александра Соловия активно поддерживает его в повседневной жизни.

"Когда Сашу выписали из госпиталя, его вывозила на улицу и заносила обратно жена Тамила. Было больно смотреть, как трудно хрупкой, худенькой женщине поднимать и опускать коляску. Мы хотели сделать пандус, собирали подписи жителей. Думали, что пандус будет обычный, откидной. А то, что установили электрический подъемник, – это вообще замечательно. Видела, как Саша радовался этому. Подъемником с удовольствием пользуются мамы с детскими колясками. И малым детям нравится, когда их поднимать такой удивительный механизм", – отмечает председатель ОСМД "Правда 82" Неля Хаванская.

Установка нестандартного подъемника в многоэтажке – сложный процесс, требующий учета многочисленных нюансов. Изготовление и монтаж заняли несколько месяцев.

"С просьбой установить пандус полгода назад к городскому голове и ко мне как к депутату обратился Александр Васильевич, который во время боевого задания получил ранение на Донецком направлении и стал маломобильным. Установка откидного пандуса не решала проблему, поскольку Александр самостоятельно не смог бы им пользоваться. И благодаря городскому департаменту самоорганизации населения мы обратились к днепровскому предприятию, которое занимается такими подъемниками. Сейчас подъемник работает в тестовом режиме, и после учета замечаний мы будем устанавливать аналогичные устройства в других домах", - рассказывает депутат городского совета Сергей Пустовой.

О перспективах расширения программы рассказал начальник управления по оргвопросам департамента по вопросам самоорганизации населения городского совета Днепра Владислав Макарец:

"Мы собираем отзывы от жителей, которые позволят усовершенствовать подъемник. В работе у нас есть несколько обычных пандусов, не таких эффективных и эксклюзивных. Но в большинстве случаев маломобильные люди не смогут ими самостоятельно пользоваться. В целом вопросами установки пандусов и подъемников занимается специализированный совет по безбарьерности, куда могут обратиться жители домов, независимо от формы управления — ОСМД, кооперативы или дома коммунальной собственности. Заявка передается на рассмотрение этого совета. Конечно, есть определенные приоритеты. В первую очередь рассматриваются заявки наших защитников, участников боевых действий. Делается все бесплатно, — отметил представитель городской власти.