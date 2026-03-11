Для стабильной работы котельных: Днепр получил 36 генераторов от фонда Притулы

Днепр получил 36 генераторов различной мощности от Гуманитарного фонда Сергея Притулы. Они помогут обеспечить стабильную работу объектов критической инфраструктуры следующей зимой и поддержать надлежащие условия жизни жителей во время холодов. Коммунальное предприятие "Теплоэнерго" Днепровского горсовета продолжает сотрудничество с благотворительными фондами, общественными организациями и международными партнерами, чтобы усилить энергетическую устойчивость города.

Видео дня

"Это совместная работа нашего Гуманитарного фонда с чешскими партнерами, инициатива Dárek pro Putina. Они сделали сбор средств в Чехии и поручили нашему фонду променеджерить закупку генераторов на 200 миллионов гривен. В фокусе нашего внимания были Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Сумы, Полтава, и мы распределили между этими городами 145 генераторов. На Днепр мы выделили 36 на критические потребности придомовых котельных. Это не первое наше сотрудничество с Днепровским горсоветом, потому что ранее фонд обеспечивал водоканал большими мощными сварочными аппаратами. И нам очень нравится работать с Днепровским горсоветом, потому что они, как государственные служащие, на удивление, быстрые в коммуникации, документообороте и отчетности, которая нам необходима для наших доноров и партнеров. Поэтому мы четко понимаем, куда это все пойдет, где это будет стоять и что не десятки, а сотни домов будут со светом и теплом", – отметил Сергей Притула, основатель Гуманитарного фонда Сергея Притулы.

36 генераторов имеют мощность 56 кВт (20 единиц), 59 кВт (6 единиц) и 120 кВт (10 единиц). Они будут установлены в межотопительный период.

"Во время этого отопительного сезона мы наблюдали достаточно частые и масштабные отключения электроэнергии. Важность этих генераторов в том, что раньше некоторые котельные работали по графикам почасовых отключений – когда исчезал свет в домах, он исчезал и в самих котельных. Поэтому критически важно обеспечить их альтернативными источниками питания уже сейчас, на следующий отопительный период, чтобы гарантированно обеспечить тепло для днепрян", – отметил заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев.

"Хочу поблагодарить Гуманитарный фонд Сергея Притулы и партнеров из Чехии за такую помощь. Мы очень нуждались в таком оборудовании, ведь генераторы предоставленной мощности были чрезвычайно востребованы во время работы предприятия в осенне-зимний период. Эти генераторы будут установлены на объектах КП "Теплоэнерго" в межотопительный сезон – именно тогда будет проводиться вся необходимая подготовка к новому отопительному сезону. Это существенно улучшит работу предприятия и поможет обеспечить стабильное теплоснабжение для днепрян. Все полученное оборудование будет размещено именно на тех объектах, где потребность в нем является наибольшей", – добавил директор КП "Теплоэнерго" Днепровского горсовета Андрей Клименко.