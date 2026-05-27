Для поддержки предпринимательства и бизнес-инициатив Днепровский горсовет и Украинский государственный университет науки и технологий объединили усилия

С целью развития предпринимательства и поддержки перспективных бизнес-проектов Днепровский городской совет подписал соглашение о партнерстве с Украинским государственным университетом науки и технологий. Документ предусматривает воплощение совместных образовательных и практических инициатив, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, развитие предпринимательских навыков и создание новых возможностей для молодежи.

В рамках сотрудничества планируют организовывать тренинги, бизнес-акселерационные программы, форумы, конкурсы бизнес-идей, стартап-события и консультации для тех, кто хочет начать или развивать собственный бизнес. Отдельный акцент сделают на грантовых программах и обучении по подготовке заявок на финансирование.

"Это сотрудничество по многим направлениям – совместные программы, проекты, развитие предпринимательства и учебные инициативы для всех участников. Такие меморандумы мы подписываем со многими учебными заведениями, ведь это позволяет расширить сотрудничество, привлечь компетенции университетов и ресурсы городского совета для реализации совместных программ. Практика показывает, что такое взаимодействие дает хорошие и ощутимые результаты", – отметил секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара.

Сотрудничество между городскими властями, бизнес-сообществом и научной средой должно стать основой для создания современной предпринимательской экосистемы в Днепре. К реализации совместных инициатив планируют активно привлекать студентов, аспирантов и молодых ученых, которые в будущем смогут воплощать собственные инновационные проекты, открывать предприятия и создавать новые рабочие места. Также в рамках партнерства предусмотрено проведение исследований и опросов среди предпринимателей для определения ключевых проблем и потребностей бизнеса.

"Мы работаем в Днепре и для Днепра. Надеемся, что сегодняшнее событие станет важной отправной точкой для дальнейшего развития города, его научного, образовательного и промышленного потенциала. Нам есть что предложить и мы рассчитываем, что такое сотрудничество будет способствовать созданию новых рабочих мест. Уже сейчас есть первые планы, ведь нужно восстанавливать город и экономику и одновременно переформатировать ее в соответствии с современными вызовами", – отметил ректор Украинского государственного университета науки и технологий Константин Сухой.