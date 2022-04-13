В России открыли дело против мэра Днепра: обвиняют в 'подстрекательстве к геноциду'

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против мэра Днепра Бориса Филатова. Его обвиняют в "подстрекательстве к геноциду"

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Днепра Бориса Филатова. В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы.)", – говорится в сообщении Следственного РФ

В СК заявили, что Филатов в соцсетях призвал убивать россиян.

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"Борис Филатов в своих аккаунтах в социальных сетях, имея многотысячную аудиторию подписчиков, опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру с обоснованием необходимости совершения таких действий", – говорится в сообщении.

В Следкоме РФ заявили, что призывы Филатова "доказывают факт процветания в Украине нацистской идеологии, которая транслируется украинским гражданам с безмолвного согласия высшего политического руководства страны".

В ведомстве добавили, что следствие принимает меры, направленные на объявление Филатова в розыск.