Фонд Корбана заплатил за немецкий беспилотник для обороны Украины

Немецкая компания Quantum впервые поставила в Украину военный беспилотник для корректировки артиллерии. Его приобрели по инициативе Военной администрации Днепропетровской области за счет фонда Геннадия Корбана для нужд ТРО.

Об этом сообщил Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Стоимость самолета – около 200 тыс. евро. Благодаря быстрому заключению контракта, "Вектор" уже в Украине, и скоро будут проведены испытания в боевых условиях специалистами одного из добровольческих подразделений, которое взаимодействует с ТРО Днепра и точно поражает российские войска артиллерийским огнем.

"Беспилотник Vector с вертикальным взлетом и посадкой и оптико-локационной станцией HD-40LV с лазерным дальномером – сверхсовременный беспилотник, имеющий большое преимущество над любыми российскими беспилотниками такого класса. Достойный конкурент для нашей "Лелеки-100" и польского FlyEye-3. Испытания беспилотника уже проведены в Украине, скоро он будет на фронте. Массовые поставки таких "Векторов" смогут насытить войска современными средствами корректировки. Это значительное событие. Но мы продолжаем активную работу по содействию массовому производству "Лелек", это стратегический приоритет для Украины", – указано в сообщении.