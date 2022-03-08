Фонд обороны страны призывает общины и жителей Днепра и области финансово помогать в обороноспособности

Сегодня страна страдает от свирепого врага, который убивает наших защитников, мирное население, разрушает города, поселки, инфраструктуру.

"Сейчас как никогда нуждаемся в помощи для наших военных, тех, кто нас защищает. В то же время благодарны за поддержку, которая поступает со всего мира. Просим всех желающих помочь укрепить обороноспособность страны, Днепропетровской области, Днепра в частности, и перечислять средства в любой валюте на открытые счета нашего фонда (реквизиты прилагаются, – ред.)", – сказала во время брифинга 8 марта председатель правления Фонда обороны страны Наталья Костюченко.

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Она поблагодарила за каждую перечисленную сумму: "В настоящее время в фонд поступило 10 млн грн, которые уже потрачены на приобретение шлемов, бронежилетов, термобелья, продовольствия, медикаментов для наших защитников. Поэтому сейчас существует острая потребность в средствах, чтобы продолжать укреплять нашу обороноспособность. Мы – сильные, непреодолимы, и победа обязательно будет за нами", – подчеркнула Наталья Костюченко.