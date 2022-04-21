Филатов рассказал об основных решениях сессии горсовета Днепра на 57 день войны

Мэр Днепра Борис Филатов подвел итоги 20-й внеочередной сессии горсовета и рассказал, как живет город. "Депутаты, городской совет – все на месте, все работают во благо территориальной общины – как единое целое и независимо от партийной принадлежности", – подчеркнул Филатов во время брифинга 21 апреля.

Знаковым решением утреннего заседания он назвал переименование более 30 улиц, названия которых были связаны со страной-оккупантом. Их заменили названиями в честь украинских городов и символов войны. Отныне в Днепре вместо Беломорской улицы появилась Чернобаевская. Абхазская стала Ирпенской, вместо переулок Бурятского - Бучанский, а переулок Московский стал переулком Азовстали. Есть также улицы Польская и Волонтёрская. Полный список переименованных улиц есть на сайте городского совета Днепра. Мэр отметил, что для горожан это не повлечет за собой неудобств — ни финансовых, ни связанных с перерегистрацией.

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Кроме этого, Филатов отметил, что депутаты Днепра проголосовали за поддержку обращения Верховной Рады в иностранные парламенты и международные организации о признании действий РФ геноцидом Украинского народа.

В то же время, комментируя ход эвакуации, мэр отметил, что количество людей, которые едут через Днепр, за последние полторы недели составляет около 200 – 250 человек ежедневно. В настоящее время выезжают преимущественно из Славянска, Лисичанска, Покровска. Сегодня вечером с железнодорожного вокзала Днепра отправится один эвакуационный поезд – на Чоп.

Филатов также сообщил, что коммунальные службы города работают в обычном режиме. Имеются достаточные запасы всех необходимых реагентов. Мэр поблагодарил коммунальщиков, врачей, медперсонала и волонтеров, которые остаются в городе и продолжают работать.

В свою очередь КП "Зеленстрой" продолжает весенний уход за деревьями, а "Горсвет" заменяет натриевые лампы уличного освещения на LED-светильники.

КП "УРЕА" чистит и промывает дождеприемники и коллекторы. В настоящее время завершается замена части старого ливневого коллектора на Набережной Заводской. Это позволит убрать лужи в районе улицы Павлова.