Филатов обсудил с литовскими парламентариями перспективы адресной финансовой помощи для Днепра

Россия постоянно лжет и имеет только один план – уничтожения Украины и ее суверенитета. И российские кафиры хотят двигаться дальше — на другие страны. Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в ходе встречи с делегацией литовских парламентариев 22 апреля. "Мы сейчас надеемся на силу наших Вооруженных сил, непреклонность духа и помощь партнеров. Россияне остановятся там, где мы их остановим", сказал – Филатов. Он также подчеркнул, что после своей победы Украина потребует значительных финансовых ресурсов, ведь за почти два месяца войны только в Харькове россияне полностью разбомбили более 1,6 тыс. домов.

В то же время такая поддержка должна поступать адресно для отдельного города или определенного крупного инфраструктурного объекта.

Стороны говорили также о важности отстаивания общей позиции на международной арене: "Литва все понимает. Но нам нужно синхронизировать нарратив. Вы говорите, в чем именно вы нуждаетесь, а мы будем дальше говорить об этом западным партнерам", – сказал вицеспикер литовского парламента Паулиус Саударгас.