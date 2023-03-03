Депутаты на войне: кто из народных избранников встал на защиту украинской земли

Российские пропагандисты распространяют слухи, что украинские депутаты отсиживаются в тылу, пока обычные украинцы защищают Родину. На днях пророссийский блоггер-пропагандист Алексей Оскер получил от правоохранителей подозрение в распространении аналогичных тезисов и фейков. Впрочем, известно, что некоторые депутаты все же ушли на фронт. Среди них – Роман Лозинский, Михаил Забродский, Сергей Рудык, Роман Костенко.

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Об этом сообщает Днепровская панорама со ссылкой на исследование Движения ЧЕСТНО.

По материалам исследования, на фронте немало народных избранников. К тому же депутаты несут личные потери. В частности, в Черниговской области, спасая людей, погиб мужчина Ольги Стефанишиной Богдан, участник территориальной обороны.

Кто в лидерах

– Свобода (22.3%)

– Голос (21,3%)

– Пропозиция (17%)

Первое место по количеству защитников Украины занимает Всеукраинское объединение "Свобода". Партия сообщила, что 117 из 524 депутатов, которые имеют мандаты в горсоветах, облсоветах и райсоветах, проходят службу. Большинство из них мобилизованы или подписали контракт, а значит, будут служить победе и демобилизации.

На втором месте – "Голос".

А замыкает топ лидеров партия "Пропозиция", широко представленная в Днепре и области.

На выборах 2020 года в Украине в местные советы всех уровней избрали 575 представителей политической партии "Пропозиция". Еще 20 пропозиционеров возглавили городские, поселковые и сельские советы.

Из 366 мужчин "Пропозиция" каждый пятый служит в ВСУ, территориальной обороне или добровольном формировании территориального общества. Треть служащих депутатов являются мобилизованными или контрактниками, а следовательно, выполняют боевые задания и будут нести службу вплоть до демобилизации и победы.

К сожалению, год войны принес и потери. 6 октября во время боя недалеко от села Орлянка Купянского района Харьковской области погиб депутат-пропозиционер Подольского районного в городе Кропивницком совета Игорь Бурьянов, добровольцем ушедший защищать Украину.

В ряды Вооруженных сил Украины стал депутат Днепропетровского облсовета Павел Хазан. Также на фронте и Евгений Собаченко, депутат фракции ПП "Пропозиция" Криничанского поселкового совета Днепропетровской области.

Собаченко с 24 февраля, с первого дня войны помогал в обустройстве блокпостов, где нес службу и его сын Максим, курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел. А когда боевые действия сосредоточились на востоке Украины, Евгений понял, что нужен там, где сейчас все его собратья. Поэтому он принял решение идти воевать.

"В составе 25 Сечеславской воздушно-десантной бригады с мая 2022 года нахожусь в зоне военных действий – сначала в Харьковской области, а сейчас в Бахмуте на Донетчине. Выполняя боевые задачи, меня мотивирует понимание того, что я защищаю своих родных и близких от всего, что несет государство-агрессор. И нельзя останавливаться, пока враг не будет уничтожен. Есть единственное обязательство перед россиянами – победить их!", – говорит Евгений Собаченко.

Многое на фронте представителей "Пропозиция" из других регионов.

Депутат фракции ПП "Пропозиция" Житомирского городского совета Андрей Уминский имеет честь носить пиксель.

"Год назад мы проснулись в другой реальности под звуки взрывов и сирен. В реальности, где ужасные сцены из кино превратились в нашу жизнь. Враг пришел уничтожить нас. Они надеялись, что мы боимся их так же, как их боится весь мир. Они думали , что мы слабы, что мы сдадимся. Но украинцы умеют быстро объединяться, забывать внутренние ссоры ради защиты своих семей и страны от внешнего врага", – говорит Андрей Усминский.

А Павел Цвигун, председатель фракции ПП "Пропозиция" в Дрогобычском городском совете на Львовщине был в военкомате уже в первое время начала войны.

"Я добровольно сменил гражданский костюм на военную форму и делаю все от меня зависящее, чтобы ускорить нашу общую победу, находясь в рядах ВСУ на востоке нашей страны! Верю в нашу Победу! Слава нашей несокрушимой нации и ВСУ!", – говорит Павел Цвигун.

Местное самоуправление во время полномасштабной войны доказало, что большинство громад держат оборону. Мэры и депутаты местных советов в большинстве своем проявили себя достойно. Некоторые работают дистанционно и ждут освобождения громад. Другие же, как показывает исследование, взяли в руки оружие и встали на защиту Украины на фронте.

Чтобы победить, Украина как никогда нуждается в единстве своих граждан. Украинцы должны делать все возможное для того, чтобы приближать нашу победу: поддерживать армию, волонтеров, местное самоуправление и помнить, что победа зависит от каждого из нас.