День Вооруженных сил Украины: в Днепре наградили бойцов 25-й Сичеславской бригады и 7 корпуса ДШВ

По случаю Дня Вооруженных Сил Украины в Днепре отметили бойцов и ветеранов 25-й Сичеславской бригады и 7 корпуса ДШВ. На мероприятии собрались около двух сотен защитников, которые с первых дней полномасштабной войны защищают территориальную целостность нашей страны.

На мероприятии присутствовали около 200 ветеранов и действующих военнослужащих, представители городской власти и заместитель городского головы Андрей Денисенко.

В Днепре ко Дню Вооруженных сил Украины наградили бойцов 7 корпуса ДШВ и 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Памятные медали "Защитник Отечества" получили около 30 ветеранов и действующих военнослужащих.

Получил награду и Валерий – инструктор по подготовке десантников в 25 Сичеславской бригаде. Мужчина служит с первых дней большой войны.

"Я берегу своих ребят, работаю на победу в первую очередь. Эта награда, значит я все правильно делаю, значит еще надо делать, не покладая рук и работать до победы", – Валерий, военнослужащий ВСУ. – Подходит мой возраст, в марте мне будет 60 лет и я подал рапорт на то, чтобы продолжить службу пока не закончится война. Вот на днях получил согласование, приказ мой подписан, я продолжаю".

На мероприятии присутствовали около 200 (двухсот) защитников Украины. Бойцам передали сертификат на получение семидесяти двух ФПВ-дронов.

"Благодаря помощи наши ребята смогут уничтожать врага не только где-то там, а и на подступах, это дает возможность и уничтожать противника и защищать наших ребят, которые находятся на первой линии обороны", – Игорь, начальник отдела психологической поддержки персонала 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

"Это чествование от общины городов Днепра их достижений, их заслуг, их боевого пути и мы, как представители общины очень благодарны за то, что она первая на защиту нашего государства", – Антон Малый, начальник управления ветеранской политики.

Для поднятия боевого духа бойцам показали фрагмент фильма о бригаде под названием "Те, кто держат небо".

"Сегодня Сичеславская бригада – элита ВСУ".

"О боевом пути 25-й бригады со дня ее создания и до сегодняшнего дня, и немного о нашем фонде в этом фильме будет, сегодня будет анонс этого фильма 14 минут, а сам фильм многочасовых", – Виктор Кучинский, председатель международного БФ "7 корпус ДШВ".

"Не зря Сичеслав – это историческое второе имя нашего родного города и эта бригада, она с казацким характером, и они те ребята благодаря которым враг сегодня находится в Покровске, а не в Днепре", – Андрей Денисенко, заместитель городского головы Днепра по вопросам информационной политики.

А в конце мероприятия для защитников Украины выступила рок-группа "Kozak System".

"Идем штурмовать, подай оружие мне брат, подождет дорогая, подождет мать".