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Делают невозможное: как реабилитационный центр Днепра лечит военных после тяжелых ранений

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
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Делают невозможное: как реабилитационный центр Днепра лечит военных после тяжелых ранений

Леониду 42 года. Защищал Украину с апреля 2023 года. До этого работал в коммунальном предприятии родного поселка.

"Мне пришла повестка. Сразу удалился. Прошел обучение. А потом выполнял боевые задания под Угледаром", – рассказал мужчина.

Ранение ноги получил весной этого года.

Делают невозможное: как реабилитационный центр Днепра лечит военных после тяжелых ранений
Делают невозможное: как реабилитационный центр Днепра лечит военных после тяжелых ранений

"В ту ночь мы с собратьями попали под плотный минометный обстрел. Нас разбрасывало, и я только со временем понял по голосам, кто где лежит. Кружил около нас дрон. Кружил… Кружил… Будто даже высматривали, как мы дышим. Но мы держались. У меня у одного была рация, вызвал эвак (эвакуацию, – ред.), ждали. Минута тянулась как вечность. Дрон улетел, я закурил! Собратья говорят: "Лен, ты сдурел? Сейчас этот гад с тепловизором вернется еще!". А я: "Тихо, не дрейфуйте!" – поделился своей историей военный.

Делают невозможное: как реабилитационный центр Днепра лечит военных после тяжелых ранений

Эвакуация забрала Леонида в Днепр. Ногу не спасли. Пришлось ампутировать.

"Трудно было. Весь в катетерах, лежал, не двигался. Только сняли, сразу встал на ходунки с колесиками и начал двигаться! Ничего меня не остановит! Врачи называют меня летчиком, автогонщиком, живчиком", – не сдерживает улыбки мужчина.

В настоящее время защитник проходит реабилитацию. Она будет продолжительной.

Делают невозможное: как реабилитационный центр Днепра лечит военных после тяжелых ранений

"После ампутации пациент очень ослаблен, беспокоит фантомную боль. На данном этапе наша задача укрепить общее состояние, развить амплитуду конечности, подготовить к протезированию. У Леонида дважды в день тренировки, – прокомментировал физический терапевт Вячеслав.

Делают невозможное: как реабилитационный центр Днепра лечит военных после тяжелых ранений

"Здесь очень хорошие физические терапевты. Лечение на самом высоком уровне! Мне дают упражнения, после которых есть незаурядный результат. Если больно, корректируют занятия. Спасибо!" – добавил Леонид.

После реабилитации желание у военного – стать на протез, приехать в родной поселок и побыть с семьей.