Делают невозможное: как реабилитационный центр Днепра лечит военных после тяжелых ранений

Леониду 42 года. Защищал Украину с апреля 2023 года. До этого работал в коммунальном предприятии родного поселка.

"Мне пришла повестка. Сразу удалился. Прошел обучение. А потом выполнял боевые задания под Угледаром", – рассказал мужчина.

Ранение ноги получил весной этого года.

"В ту ночь мы с собратьями попали под плотный минометный обстрел. Нас разбрасывало, и я только со временем понял по голосам, кто где лежит. Кружил около нас дрон. Кружил… Кружил… Будто даже высматривали, как мы дышим. Но мы держались. У меня у одного была рация, вызвал эвак (эвакуацию, – ред.), ждали. Минута тянулась как вечность. Дрон улетел, я закурил! Собратья говорят: "Лен, ты сдурел? Сейчас этот гад с тепловизором вернется еще!". А я: "Тихо, не дрейфуйте!" – поделился своей историей военный.

Эвакуация забрала Леонида в Днепр. Ногу не спасли. Пришлось ампутировать.

"Трудно было. Весь в катетерах, лежал, не двигался. Только сняли, сразу встал на ходунки с колесиками и начал двигаться! Ничего меня не остановит! Врачи называют меня летчиком, автогонщиком, живчиком", – не сдерживает улыбки мужчина.

В настоящее время защитник проходит реабилитацию. Она будет продолжительной.

"После ампутации пациент очень ослаблен, беспокоит фантомную боль. На данном этапе наша задача укрепить общее состояние, развить амплитуду конечности, подготовить к протезированию. У Леонида дважды в день тренировки, – прокомментировал физический терапевт Вячеслав.

"Здесь очень хорошие физические терапевты. Лечение на самом высоком уровне! Мне дают упражнения, после которых есть незаурядный результат. Если больно, корректируют занятия. Спасибо!" – добавил Леонид.

После реабилитации желание у военного – стать на протез, приехать в родной поселок и побыть с семьей.