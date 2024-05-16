Делают невозможное 24/7. Реабилитационный центр Днепра ежедневно ставит на ноги военных после тяжелых ранений

Ростиславу 22 года. Он военный ВСУ. После полномасштабного вторжения России добровольно удалился на фронт. Сначала служил на Херсонщине, затем на Донетчине. Там и получил тяжелые ранения – в одну ногу залетело несколько шаров, другую перебило обломками вражеских снарядов. Как следствие – потеря обеих конечностей. Сейчас парень больше месяца проходит лечение в реабилитационном центре Днепра.

"На прошлой неделе сделал предложение своей любимой. Она согласилась. И сейчас это наверное моя главная мотивация – хочу жениться, стоя на протезах. Но сейчас пока сложновато с ними. Думаю, через несколько месяцев смогу их овладеть. В общем настроение хорошее. У меня впереди целая жизнь. С ранением оно не кончилось", — делится Ростислав.

В Днепре в реабилитационном центре с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда. Она состоит из врачей физической реабилитации, физических терапевтов, эрготерапевтов, логопедов и психологов. Для каждого больного разрабатывается индивидуальная программа лечения с учетом особенностей пациента.

"Сначала нашей задачей было научить Ростислава передвигаться в колесном кресле. Этому мы уделяли большое внимание. У пациента ведь высокая ампутация. Он не сможет постоянно передвигаться по протезам. Сейчас парень искусно владеет колёсным креслом активного типа. Уже получили протезы для Ростислава. Он может на них стоять, немного ходить. Впереди еще много работы", – говорит Татьяна, физическая терапевт.