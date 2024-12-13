'Дальше будем уничтожать врага'. Бойцы 155-й бригады получили от Днепра еще 60 дронов

Днепр продолжает поддерживать Силу обороны. В настоящее время бойцы 155-й бригады, держащие оборону на одном из самых критических участков фронта, получили 60 дронов разных моделей, а также станцию управления и ретранслятор.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Будем уничтожать врага с помощью FPV-дронов. Так же и язычников, которые будут вести доразведку и давать нам цели. Будем уничтожать их с помощью артиллерии и FPV-дронов", – говорит военный 155-й бригады Артем, и добавляет: именно FPV-дроны сейчас фактически держат фронт.

В то же время, мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что пока государство не обеспечивает обещанными дронами боевые бригады на линии столкновения, необходимые закупки для защитников делают именно города. И это несмотря на яростное давление со стороны правоохранителей. Филатов напомнил, что мэрия Днепра была вынуждена перейти на субвенциональную поддержку защитников – чтобы предоставлять военным средства для самостоятельного приобретения техники. Впрочем, сейчас, учитывая ситуацию, городской совет вновь вернулся к закупкам. "Я хотел бы еще раз обратить внимание, что в ситуации, которая сейчас на фронте, нужно всем объединять усилия. А не делать так, что местное самоуправление было фактически парализовано и не может покупать для Вооруженных сил. Эта ситуация не только в Днепре. По всей стране нет ни одного территориального общества, где не было бы возбуждено уголовное дело по закупкам", – сказал мэр Днепра.

Филатов также отметил: уже до конца года город обеспечит бригады, стоящие на самых сложных направлениях, еще почти 400 дронами разного типа и рядом РЭБов. Правоохранителям, фальсифицирующим дела против местного самоуправления, он посоветовал передать свои зарплаты и пенсии "инвалидности" на нужды Вооруженных сил.