Зеленский акцентировал на совместной модели финансирования реконструкции парка Глобы в Днепре

В Днепре создают комфортное городское пространство, учитывающее потребности каждого, кто здесь живет. В частности, это касается рекреационных зон. За пять лет капитальную реконструкцию с применением современных урбанистических решений провели для парков Прибрежный, Зеленый гай и Писаржевского. Впрочем, город имеет многолетнюю проблему с двумя центральными парками — Шевченко и Глобы. Кроме того, что они являются памятниками садово-паркового искусства общенационального и регионального уровней, их полное обновление требует больших ресурсов.

"Мы благодарны областной государственной администрации, Валентину Резниченко (председатель Днепропетровской облгосадминистрации, — ред.), за то, что они обещают выделить соответствующие средства на капитальную реконструкцию парка Глобы", — сказал Борис Филатов во время своей реплики на выступление президента на Конгрессе местных и региональных властей 8 июня. Мэр Днепра добавил: на примере центральных парков очевидно, что даже такой богатый и мощный мегаполис, как Днепр, не сможет самостоятельно навести порядок во всех рекреационных зонах, ведь их у города почти три десятка.

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Со своей стороны Президент Владимир Зеленский отметил, что имел возможность изучить все детали, связанные с парком, во время переездов в рабочем путешествии по Днепропетровщине.

"Я согласен, что должна быть общая финансовая модель. Государство, город, область — все вместе. Это будет справедливее и качественнее", — сказал Владимир Зеленский.