В Никополе благодаря "Большой стройке" появится первый бассейн

В Никополе Днепропетровской области "с нуля" строят современный спорткомплекс с бассейнами для взрослых и детей. Комплекс будет соответствовать требованиям инклюзии: бассейны оснастят подъемниками, сделают удобные трибуны.

Строительные работы проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Днепропетровская ОГА.

"Развиваем спортивную инфраструктуру Днепропетровщины. В разных уголках области строим "с нуля" бассейны, реконструируем стадионы. Один из проектов реализуем в Никополе", – отметил первый замглавы ОГА Владимир Орлов.

Спорткомплекс строят по современным технологиям энергосбережения. Рабочие уже подготовили кирпичную “коробку” и кровлю над бассейнами. На очереди – обустройство крыши в административной части.

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Для максимальной термоизоляции специалисты установили многослойную кровлю, а фасад здания будет вентилируемым.

"Начинка" сооружения также будет современной. Внутри обустроят вентиляцию со специальной установкой, чтобы поддерживать оптимальную температуру в помещении. Бассейны оснастят фильтрами, которые обеспечат постоянную очистку воды.

"Важно, что заниматься плаванием здесь смогут и дети. А значит, вырастет не один чемпион, который будет представлять нашу страну на международной арене", – сказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Проект реализуют за счет государственного и областного бюджетов. Общая стоимость проекта – 133 млн грн.

По словам местной жительницы Ирины Пикус, в Никополе никогда не было бассейна.

"Давно ждем бассейн. Особенно я – многодетная мать. Малышам уже хочется поплавать. Надеюсь, здесь будут секции для занятий", – сказала женщина.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что на этот год запланировано строительство и реконструкция 94 стадионов, старт строительства 19 ледовых арен, реконструкция 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ.