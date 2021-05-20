В муниципальном лагере 'Золотой возраст' провели показ вышиванок: дефилировали отдыхающие

Во Всемирный день вышиванки в муниципальном лагере "Золотой возраст" провели показ национальных одежд. Участие в нем приняли 15 женщин, которые приехали отдохнуть.

Кроме показа вышиванок состоялся также концерт. Вожатые и некоторые отдыхающие спели зрителям украинские песни. Завершили праздник тематической викториной.

Одна из участниц показа Вера Александровна привезла с собой черную рубашку с красной вышивкой. Женщина считает, что у каждого украинца должна быть такая одежда, потому что вышиванка сама по себе уникальна, а по всему миру дизайнеры перенимают мотивы нашей вышивки.

"Мы предупреждали заранее людей, которые будут заезжать на отдых перед Днем вышиванки, если есть сорочка или вышитое платье, брать с собой, потому что мы планируем провести показ. Очень много приехало с сорочками. До концерта репетировали с нашими моделями: показывали, как презентовать вышиванку", – рассказала режиссер проекта "Золотой возраст" Анна Кириченко.

Мероприятия ко Дню вышиванки проводят ежегодно – со дня существования проекта "Золотой возраст".

"А в 2021-м, к 15-летию праздника, решили сделать мероприятие более масштабным и интересным, так зародилась идея создать показ мод на свежем воздухе. В следующем году в дефиле в вышиванках добавим еще что-то интересное", – подытожила директор КП "Оздоровление и отдых" Днепровского городского совета Лилия Березовская.