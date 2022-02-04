В Днепре заканчивают подготовку к празднованию Китайского Нового года

В Днепре подготовка к празднованию Китайского Нового года вышла на финишную прямую. Украшение улицы Баррикадной к празднику практически закончили, завтра тут начнется праздник.

В городе второй день готовятся к празднованию Китайского Нового года. Улица Баррикадная в центре Днепра превратилась в мини-версию квартала "Чайна-таун", пишет gorod.dp.ua.

Деревья украшены красной тканью и свитками с иероглифами.

Вся улица украшена красными фонариками. Предполагаем, что вечером тут будет очень красиво и атмосферно. Зона фуд-корта также уже готова к празднику.

Для днепрян и гостей города на выходные, 5 и 6 февраля, подготовили насыщенную программу. С 13:00 субботы тут можно будет увидеть театрализованные выступления, перформансы, китайские боевые искусства, мастер-классы по оригами, гимнастику цигун, фаер-шоу и даже танец Золотого дракона. Кроме того, каждый желающий сможет загадать желание возле мандаринового дерева. А на фуд-кортах будут работать шеф-повара, которые приготовят для гостей аутентичную китайскую еду.

Видео дня

Сейчас Баррикадная перекрыта от улицы Шолом-Алейхема до проспекта Дмитрия Яворницкого для движения автомобилей. Его восстановят после завершения празднования, в понедельник, 7 февраля.

Как выглядит место проведения Китайского Нового года - видео с камер Ситуационного центра Днепра: