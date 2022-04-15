Полезная информация в одном месте: в Днепре создали единую платформу для вынужденных переселенцев

В Днепре инициативная группа предпринимателей разработала и запустила единую платформу для вынужденных переселенцев. Это чат-бот в телеграммах. Платформу создали для удобства: чтобы в одном месте можно получить максимально полезную информацию.

Видео дня

По словам главы Координационного штаба волонтеров Днепра Юлии Дмитровой, в городе и области убежищ нашли уже более 20 тыс. внутренне перемещенных лиц.

"Для этих людей важно найти как можно скорее информацию, в том числе и где и как зарегистрироваться как ВПЛ, разместиться, какую помощь можно получить и т.д. Конечно, соответствующие горячие телефонные линии работают, но часто они просто перегружены. А с помощью чат-бота можно быстро обо всем узнать. Благодарны группе предпринимателей, разработавших соответствующую платформу. Она также значительно облегчает работу наших волонтеров", – подчеркнула Юлия Дмитрова.

В то же время один из разработчиков чат-бота Дмитрий Овчинников отметил: "За несколько дней на новой платформе уже зарегистрировалось более 1050 человек. Есть одобрительные отзывы от людей относительно пользования ботом. Сейчас уже поступило 25 тыс. запросов к боту на получение той или иной информации. Наша группа разработчиков готова подготовить возможность пользования таким чат-ботом и в других городах страны. Кроме размещения, регистрации, переселенцы также могут получить информацию о лечебных учреждениях, аптеках, психологической помощи, волонтерском такси и т.д.